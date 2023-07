OPPO présente le nouveau OPPO Pad 2 avec un rapport d’aspect de 7:5 sur son écran

La nouvelle tablette OPPO mise sur un rapport d’aspect très peu exploré dans le monde de la technologie.

Son design et son style sobre visent une tablette axée sur la productivité et le divertissement multimédia.

OPPO a lancé une batterie de nouveautés qui ont laissé un goût très agréable aux amateurs de technologie. Ainsi, avec l’arrivée de la série OPPO Reno10 5G et des OPPO Enco Air3, nous devons ajouter l’arrivée de l’OPPO Pad 2, une tablette qui promet de grandes performances et une performance exceptionnelle à laquelle s’ajoute un rapport d’aspect qui peut être très intéressant pour la productivité.

C’est pourquoi nous allons essayer de détailler les meilleurs aspects de cette tablette qui a l’air très intéressante.

Fiche technique

OPPO Pad 2 Caractéristiques Dimensions 258,03 x 189,44 x 6,54 mm

558 grammes Écran Écran LCD de 11,61 pouces Full HD+ (2800 x 2000 pixels), taux de rafraîchissement de 144 Hz, luminosité jusqu’à 500 nits Processeur MediaTek Dimensity 9000 RAM 8 Go LPDDR5 Système d’exploitation ColorOS 13.1 basé sur Android 13 Stockage 128 Go Caméras Arrière:

13 Mpx

Avant:

8 Mpx Batterie 9510 mAh

Charge rapide SuperVOOC 67 W Connectivité Wi-Fi 6, Bluetooth 5

Voici l’OPPO Pad2

La première chose que OPPO a voulu souligner est que l’OPPO Pad 2 est la première tablette avec un rapport d’aspect de 7:5. Il s’agit pratiquement du rapport d’aspect d’une feuille de papier, de sorte que l’expérience de lecture et de travail devient très utile en étant vraiment familière pour les utilisateurs. Ce rapport d’aspect n’est pas seulement plus confortable, mais il offre également un écran avec 10% de visibilité en plus que d’habitude. Dans les autres aspects, l’écran a des dimensions de 11,61 pouces et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz adaptative en fonction de nos besoins d’utilisation.

De plus, la certification TÜV Rheinland veille à nos yeux en garantissant que l’écran respecte les normes pour émettre le moins de lumière bleue possible. Cela rendra cet écran excellent pour consommer des contenus multimédias, mais aussi pour travailler pendant de nombreuses heures.

À l’extérieur, nous trouvons un design fin avec une épaisseur de 6,54 mm et un poids de 552 g dans le but de le rendre aussi maniable que possible.

À l’intérieur, nous trouvons le remarquable MediaTek Dimensity 9000 qui donne de très bons résultats récemment et qui utilise la technologie 4 nm offrant efficacité et puissance ainsi qu’une mémoire RAM LPDDR5 assez puissante. À cet égard, cela peut nous rappeler le OnePlus Pad plus que son prédécesseur, le premier OPPO Pad.

En ce qui concerne son autonomie, elle est également assez longue grâce à la gigantesque batterie de 9510 mAh qui est estimée pouvoir offrir 12,4 heures de lecture vidéo continue. De plus, comme d’habitude chez la marque, elle inclut la technologie de charge rapide SUPERVOOC de 67 W, permettant de charger la tablette en seulement 81 minutes. Un chiffre très intéressant car il y a d’autres appareils qui peuvent prendre plusieurs heures pour se recharger complètement.

Par ailleurs, grâce à la technologie Multi-Screen Connect 2.0, nous pouvons profiter d’une connexion automatique entre les téléphones utilisant le même compte OPPO et ayant activé le Bluetooth. De cette façon, nous pouvons interagir entre les appareils de manière confortable, en utilisant les différents écrans pour améliorer notre productivité.

La présentation officielle du produit aura lieu le 6 juillet prochain, donc son prix est encore inconnu.

