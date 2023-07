Apple confirme que le MacBook Air de 13 pouces avec la puce M2 est compatible avec le Bluetooth 5.3

Apple fait une mise à jour sur la page des spécifications du MacBook Air 13 pouces avec puce M2 et confirme sa compatibilité avec Bluetooth 5.3.

Le MacBook Air 13 pouces avec M2 est compatible avec Bluetooth 5.3

Le MacBook Air 13 pouces, équipé de la puissante puce M2, a été lancé en juillet 2022 et était compatible avec Bluetooth 5.0. Cependant, selon les récentes mises à jour des spécifications techniques fournies par Apple, l’ordinateur portable offre désormais une compatibilité avec la norme Bluetooth 5.3, qui est plus rapide et fiable.

Apple a effectué la modification sur la page des spécifications techniques du MacBook Air 13 pouces, indiquant qu’il est désormais doté d’une compatibilité Bluetooth 5.3. Cette mise à jour a été effectuée après la présentation du MacBook Air 15 pouces, équipé de la même norme Bluetooth, lors de la WWDC 2023 début juin.

Quels avantages la compatibilité avec Bluetooth 5.3 apporte-t-elle au MacBook Air M2 ?

La norme Bluetooth 5.3 offre plusieurs avantages notables par rapport à son prédécesseur. Parmi les plus remarquables, elle offre une connectivité plus rapide et fiable avec des accessoires prenant également en charge cette norme. Cela indique que le transfert de données et la qualité de la connexion sont considérablement améliorés. De plus, elle offre une plus grande efficacité énergétique, ce qui peut contribuer à prolonger la durée de vie de la batterie de l’ordinateur portable.

Il est important de souligner que tous les nouveaux modèles de Mac, y compris l’iPhone, l’iPad Pro et l’Apple Watch qui ont été lancés depuis septembre 2022, sont compatibles avec Bluetooth 5.3. Cette mise à jour s’applique également aux AirPods Pro de deuxième génération qui, soit dit en passant, auront bientôt un étui avec USB-C. Cela témoigne de l’engagement d’Apple à maintenir ses appareils à la pointe de la compatibilité et des performances.

Malgré les améliorations apportées à la connectivité Bluetooth, tant le MacBook Air 13 pouces que le 15 pouces sont toujours limités à la connectivité Wi-Fi 6. En comparaison, d’autres modèles de nouveaux Mac prennent en charge le Wi-Fi 6E, ce qui permet une connectivité sans fil plus rapide via la bande des 6 GHz. Cette différence peut être cruciale pour les utilisateurs qui dépendent d’une connexion Internet stable et rapide, en particulier pour les vidéoconférences, le streaming haute définition ou les transferts de fichiers volumineux.

En conclusion, l’adoption de Bluetooth 5.3 par Apple sur le MacBook Air témoigne de la volonté de l’entreprise d’améliorer constamment ses produits et d’offrir à ses utilisateurs le meilleur en termes de performances et d’efficacité. Cependant, les utilisateurs attendent toujours que la compatibilité avec le Wi-Fi 6E arrive dans la gamme MacBook Air dans un avenir proche.

