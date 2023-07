OPPO annonce ses nouveaux écouteurs sans fil Enco Air3 Pro et Enco Air3

OPPO cherche l’excellence avec ces écouteurs.

Les nouveaux écouteurs de la marque visent haut

OPPO a annoncé les nouveaux Enco Air3 Pro et Enco Air3 sur le marché et tout indique qu’ils cherchent à atteindre l’excellence grâce à leur puissante innovation et à de nouveaux diaphragmes en bambou, optant ainsi pour un matériau qui pourrait révolutionner le marché tôt ou tard. Ainsi, nous avons là un appareil qui s’ajoute au lancement des OPPO Reno10 5G et à la OPPO Pad 2, une évolution et un affinement de la formule que nous avons déjà vue dans l’OPPO Pad originale.

OPPO Enco Air 3 Pro : le pari audio le plus élevé d’OPPO

OPPO a mis l’accent sur le fait que les Enco Air3 Pro sont compatibles avec un système de réduction active du bruit allant jusqu’à 49 décibels. C’est adaptatif, donc en fonction de l’environnement dans lequel nous nous trouvons, il laissera passer plus ou moins de son.

Il est important de noter qu’OPPO a fait des efforts importants et de l’innovation dans le développement de leur diaphragme. Dans ce cas, il est fait en bambou, très différent de ce à quoi nous sommes habitués car habituellement ils sont plaqués de titane. Cela permet d’être plus léger (60% plus léger que les écouteurs traditionnels), mais en plus il est plus rigide, donc en se déformant moins il fait en sorte que la musique ou nos contenus préférés sonnent beaucoup moins déformés, quelque chose qui se produit de manière similaire en prenant en compte qu’il a un amortissement interne plus élastique que les écouteurs conventionnels.

D’autre part, ils ont voulu s’assurer que la qualité sonore soit très bonne. Grâce à cela, ils sont compatibles avec le protocole LDAC qui permet la transmission audio à une vitesse allant jusqu’à 990KBPS, ce qui représente une augmentation de trois fois par rapport aux codecs traditionnels. Ainsi, les détracteurs de l’audio Bluetooth pourront avoir une bonne raison d’essayer cette technologie. Traditionnellement, on a toujours dit que l’audio Bluetooth avait une qualité inférieure en raison de la vitesse de transfert, mais c’est quelque chose qui a maintenant radicalement changé.

Enfin, ils ont une autonomie de batterie de 7 heures, mais qui atteint 30 heures grâce à leur boîtier de charge. De plus, grâce à la charge rapide, avec seulement 10 minutes de charge, on peut profiter de 2 heures d’écoute.

Cela, ajouté à la certification IP55, nous garantit une durabilité face à la poussière et à l’eau.

OPPO Enco Air 3 : un design intelligent pour le plus petit de la famille

L’OPPO Enco Air 3 ne vise pas les sommets de la gamme haute, mais offre néanmoins des performances très remarquables par rapport aux écouteurs sans fil de sa gamme. Ainsi, nous avons des diaphragmes de 13,4 millimètres qui permettent de déplacer le double de l’air par rapport aux diaphragmes traditionnels d’autres marques. Ainsi, on obtient des basses plus profondes ainsi que des voix claires.

D’autre part, il dispose d’un processeur Cadence Tensilica HiFi 5DSP qui offre une puissance de traitement 25 fois supérieure à celle des écouteurs de la même gamme, permettant également une plus grande efficacité et une durée de vie de la batterie accrue de 50%, sans négliger la grande qualité qu’ils offrent.

Il est certifié IP54 et ne pèse que 3,7 grammes par écouteur. L’autonomie de la batterie est de 6 heures avec un boîtier offrant 25 heures de durée de vie de la batterie.

La présentation des nouveaux écouteurs ENCO Air3 aura lieu le 6 juillet prochain, moment où nous pourrons également connaître leur prix.

