Xiaomi veut que vous essayiez Android 14 avant tout le monde : si vous possédez l'un de ces trois téléphones, vous pourrez installer la version bêta de ce système.

Il semble que ces derniers temps, la marque recrute des utilisateurs pour tester différentes mises à jour au sein de l’écosystème des appareils Xiaomi. Hier, nous vous disions que la marque avait rouvert son célèbre programme Mi Pilot pour MIUI 14, et aujourd’hui elle vient d’annoncer le recrutement pour pouvoir expérimenter la nouvelle version bêta d’Android 14 sur certains de ses modèles.

Apparemment, ce nouveau système apportera de grandes améliorations au sein de MIUI une fois qu’il sera définitivement implanté, et pas seulement au niveau des performances générales des téléphones ou en termes de confidentialité, mais nous aurons également une plus grande personnalisation dans les éléments du système et même l’intégration de… l’intelligence artificielle dans certaines de ses fonctions.

Comment s’inscrire pour tester la version bêta d’Android 14 et quels sont les appareils pris en charge.

Dans ce cas, comme nous avons pu le découvrir grâce à MIUIesCe recrutement d’utilisateurs pour tester la version bêta d’Android 14 ne sera disponible que pour trois modèles spécifiques de la marque, ce qui n’indique pas que d’autres appareils pourront être ajoutés ultérieurement. Plus précisément, il s’agit des modèles suivants :

Pour vous inscrire à ce programme quand vous le souhaitez, il vous suffit de vous rendre sur le site suivant ce lien et suivez toutes les étapes proposées par Xiaomi. Bien sûr, vous devez vous dépêcher, car seuls les 2 000 premiers utilisateurs pourront s’inscrire pour chacun des modèles compatibles. Global ROM avec un accès assez limité.

Par ailleurs, outre le fait d’avoir en votre possession l’un des trois appareils mentionnés ci-dessus, vous devez remplir certaines conditions si vous voulez que Xiaomi accepte votre inscription au programme. En voici quelques-unes afin que vous puissiez en tenir compte avant d’entamer le processus :

L’utilisateur doit être âgé d’au moins 18 ans.

Les développeurs doivent recevoir un retour d’information de notre part si nous trouvons une erreur quelconque.

Vous devez être connecté à votre téléphone avec le même compte Mi que celui que vous avez utilisé pour demander la mise à jour.

Certains problèmes peuvent survenir au cours du processus de mise à jour, l’utilisateur exécute donc la mise à jour à ses propres risques.

