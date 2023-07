Menthe et rouge, les nouvelles couleurs de l’iPhone 15 et 15 Pro

Quelques couleurs des iPhone 15 et iPhone 15 Pro ont été révélées.

Les couleurs des iPhone 15 ont été révélées

Bien qu’il reste encore quelques mois avant qu’Apple ne présente les iPhone 15 et 15 Pro, nous avons déjà une quantité considérable de rumeurs. Des rumeurs telles que leurs cinq grandes nouveautés ou le fait qu’ils se connecteront parfaitement aux Apple Vision Pro. Il y a quelques semaines, il a été révélé que les iPhone 15 Pro auraient une couleur rouge foncé en option et récemment, cela a été corroboré par une source que l’on pourrait considérer comme fiable.

En plus de la couleur rouge pour les modèles Pro, nous savons également que les modèles non Pro de l’iPhone 15 auront une nouvelle variété de couleur verte similaire à celle des iPhone 11 et 12. Cela a été ajouté par la même source qui a confirmé la couleur rouge des iPhone 15 Pro, la même qui a dévoilé la couleur violette de l’iPhone 14 Pro l’année dernière.

Les nouvelles couleurs des iPhone 15 et 15 Pro

Tout comme l’année dernière, la source a voulu confirmer les rumeurs sur la couleur rouge des iPhone 15 Pro via son compte Weibo, comme cela s’est produit avec le violet sur les iPhone 14 Pro. La nouvelle couleur rouge est décrite comme un ton « cramoisi » qui peut être un peu plus clair que la couleur violette profonde de l’iPhone 14 Pro, mais très profonde.

En ce qui concerne la couleur menthe des iPhone 15, nous disposons également d’une brève description la décrivant comme une couleur très similaire à celle du vert des iPhone 11 ou 12, mais un peu plus claire afin de ne pas être exactement la même que par le passé.

Si nous croyons les rumeurs, nous aurions cinq des couleurs que nous verrons dans la prochaine génération d’iPhone : le rouge foncé et la possible variété de titane des iPhone 15 Pro qui ressemblerait à la couleur des Apple Watch Ultra, et le bleu clair, vert et rose des iPhone 15 sans l’appellation pro.

Bien sûr, nous devons également tenir compte des couleurs que nous verrons certainement comme le blanc étoile ou le minuit car Apple lance toujours quelques variétés un peu plus sobres pour les utilisateurs qui préfèrent quelque chose de plus classique. On s’attend à voir les nouveaux iPhone en septembre, donc nous n’aurons pas à attendre longtemps pour en savoir plus sur leur gamme chromatique.

