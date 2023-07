Le Google Pixel 8 Pro se dévoile dans ses premières images réelles : voici le prochain flagship de Google

Les premières photos d’un prototype du Google Pixel 8 Pro nous confirment que le nouveau fleuron de la grande G aura un écran plat et un grand module de caméras avec capteur de température inclus.

Après avoir lancé son premier téléphone pliable, le Pixel Fold, et son nouveau haut de gamme abordable, le Pixel 7a, lors de la conférence Google I/O 2023, le géant américain concentre désormais ses efforts sur la finalisation des détails pour le lancement de ses nouveaux terminaux phares, les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro, qui arriveront sur le marché en octobre, probablement.

En attendant ce moment, nous apprenons petit à petit de nouveaux détails sur les nouveaux fleurons de Google et, après vous avoir révélé que les Google Pixel 8 auront des batteries de plus grande capacité et une charge rapide plus rapide que leurs prédécesseurs, nous pouvons maintenant vous montrer les premières images réelles du Pixel 8 Pro.

Le design du Google Pixel 8 Pro dévoilé grâce aux images d’un prototype

Récemment, un utilisateur a publié sur le subreddit de Google Pixel de véritables images d’un prototype du Pixel 8 Pro et, bien que ce post ait été supprimé, ces images ont été partagées par le média Droid Life.

Dans ces véritables photographies, que nous vous présentons ci-dessous, on peut voir que le Pixel 8 Pro aura un écran plat, abandonnant ainsi la courbure que nous avons vue sur les Pixel 6 Pro et 7 Pro, et un trou centré sur l’écran. De plus, cette image de la face avant du Pixel 8 Pro nous montre également le nom de code de l’appareil, « husky », ainsi que certaines spécifications du modèle en question, telles qu’une mémoire RAM de 12 Go de type LPDDR5X et une mémoire interne de 128 Go signée SKHynix.

Quant à la photo du panneau arrière du Pixel 8 Pro, elle confirme que celui-ci optera pour une « barre de caméras » de plus grande taille que celle du Pixel 7 Pro, dans laquelle seront logés les trois capteurs photographiques, le flash LED et un capteur de température que nous vous avons déjà montré en vidéo il y a quelques mois.

De plus, juste en dessous de ce module de caméras, nous pouvons voir un sticker qui nous indique qu’il s’agit d’un appareil de test, ainsi qu’un autre sticker un peu plus bas avec la mention « Zuma-B1 » qui fait référence au processeur qui sera utilisé par le Pixel 8 Pro, qui ne sera autre que le Google Tensor G3.

