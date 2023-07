Les Samsung Galaxy S22 d’Europe reçoivent une nouvelle mise à jour de sécurité.

Les Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra du continent européen reçoivent déjà la dernière mise à jour de sécurité Android avec la version du firmware S90xBXXS6CWF6.

Samsung a commencé fort le mois de juillet en termes de mises à jour, puisque la société sud-coréenne a commencé à mettre à jour ses meilleurs terminaux avec le dernier patch de sécurité Android, correspondant au mois de juillet 2023, même avant que Google n’ait officiellement lancé la mise à jour Android dudit mois.

Ainsi, après avoir déployé la mise à jour de sécurité de juillet sur les Samsung Galaxy S23 aux États-Unis, maintenant la société coréenne a fait de même sur les Samsung Galaxy S22 en Europe.

La série Galaxy S22 complète est mise à jour avec le patch de sécurité de juillet 2023

Comme nous le révèle SamMobile, le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour de sécurité de juillet 2023 sur les Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra en Europe et il est prévu qu’elle arrive sur les appareils du reste des régions du monde au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité est en train d’arriver sur les Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra du continent européen avec la version du firmware S90xBXXS6CWF6, elle a une taille de téléchargement d’environ 305 Mo et inclut, comme il se doit, le patch de sécurité de juillet 2023. Nous ne connaissons pas encore les corrections de sécurité incluses dans ce patch, puisque Samsung n’a pas encore publié son bulletin de sécurité, bien qu’il soit prévu qu’il soit disponible dans quelques jours.

Les Samsung Galaxy S22 sont sortis sur le marché début 2022 avec Android 12, fin de l’année dernière ils ont été mis à jour vers Android 13 avec One UI 5.0, en début d’année ils ont reçu One UI 5.1 et il est prévu qu’ils soient mis à jour vers Android 14 avec One UI 6.0 avant la fin de 2023.

Si vous avez un Galaxy S22 et que vous voulez vérifier si cette nouvelle mise à jour de sécurité est déjà arrivée, vous devez simplement accéder aux Paramètres de votre smartphone et accéder à la section Mise à jour logicielle.

Si elle est déjà disponible, vous devez simplement cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre terminal avec le dernier patch de sécurité.

