Découvrez les superbes échantillons d’appareils photo de Nothing Phone (2)

Nothing Phone (2) n’est plus qu’à quelques jours du lancement. Avant le lancement, le PDG de Nothing, Carl Pei, a partagé des détails sur le prochain appareil. De plus, comme nous sommes si proches de l’événement de lancement officiel, de nombreux tests et testeurs éminents ont déjà le téléphone. Ils ont également fourni des teasers.

Aujourd’hui, Carl Pei a partagé un bon nombre d’échantillons de caméras. Pei a également demandé à tous les testeurs et tests de Nothing Phone (2) de partager les prises de vue qu’ils auraient pu prendre pendant la phase de test.

Nothing Phone (2) Échantillons de caméra confirme une mise à niveau

En mai, Carl Pei a tease la performance de la caméra de Nothing Phone (2). Selon le PDG, le Snapdragon 8+ Gen 1 de l’appareil permettra à l’appareil d’offrir une mise à niveau sérieuse de l’appareil photo. Et d’après les échantillons, le cas semble être vrai.

En dépit d’être un excellent appareil, Nothing Phone (1) avait un appareil photo terne. Oui, le téléphone avait un capteur primaire 50MP et un capteur ultra large 50MP, mais le traitement n’était tout simplement pas assez performant. Mais comme vous pouvez le voir sur les exemples de caméras ci-dessus, le traitement d’image de Nothing Phone (2) a été amélioré.

Les images sur le nouvel appareil ont un aspect contrasté et des couleurs vives. Les détails apparaissent nets sans être trop nets. Même les photos de selfie sont bien meilleures que celles du Nothing Phone (1).

Cependant, comme le rapporte 9to5Google, la mise au point peut être quelque peu difficile. Mais vous ne pouvez pas oublier que Nothing OS 2.0 de Nothing Phone (2) en est encore à ses débuts. Ainsi, le problème de mise au point signalé par 9to5Google peut être rapidement résolu avec des mises à jour logicielles. Espérons que nous aurons plus de mises à jour sur les performances de la caméra dans les prochains jours. Et si nous le faisons, nous vous tiendrons au courant. Alors restez à l’écoute.

