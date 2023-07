25% de réduction pour un son premium, 43h de batterie et contrôle tactile.

Une excellente alternative à d’autres écouteurs de plus de 100 euros, avec une meilleure batterie et un son de qualité.

Les écouteurs SoundPEATS ont une faible latence et l’une des meilleures efficacités énergétiques du marché.

Nous pouvons maintenant dire qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des écouteurs pour la musique sans perte avec un bandeau pour écouter ce type de chansons. La haute qualité d’enregistrement des morceaux de musique est à la portée de tous, surtout après avoir vu qu’il est possible d’acheter les SoundPEATS Engine 4 pour seulement 65,99 49,50 euros sur Amazon.

Ces écouteurs peuvent bien contrôler le son en HD sur des plateformes telles que Music Unlimited, Apple Music ou Tidal, entre autres. Et ils le font avec de grands pilotes et une technologie sonore de dernière génération. Aujourd’hui, ils bénéficient d’une réduction de 25% sur Amazon, seulement pour les plus rapides. Et, en plus de cela, à ce jour, ce sont les écouteurs sans fil avec la meilleure durée de batterie sur le marché.

N’oubliez pas de cocher le coupon de réduction de 25% avant d’ajouter le produit au panier.

SoundPEATS Engine 4

Achetez des écouteurs bon marché de qualité pour moins de 50 euros

Si vous avez un abonnement à une plateforme de streaming musical avec des morceaux de musique à haut débit, supérieur à 1 Mbps, je vous recommande ces écouteurs, car ils sont capables de contrôler une fréquence de 20 à 40 000 Hz, plus que ce que l’oreille humaine peut détecter. Ils sont un exemple d’écouteurs bon marché de qualité supérieure. Ils sont équipés de deux pilotes : un haut-parleur de 10 mm et un tweeter de 6 mm. Cette combinaison offre un son bien équilibré avec des basses profondes et des aigus clairs et détaillés.

En ce qui concerne la connectivité, les SoundPEATS Engine 4 fonctionnent avec Bluetooth 5.3 à faible consommation, avec une connexion stable et efficace avec n’importe quel appareil. Leur latence est de seulement 70 ms, ce qui vous permettra de profiter d’un son synchronisé sans délais gênants lorsque vous regardez des vidéos ou jouez à des jeux sur votre téléphone portable ou votre smart TV.

La durée de vie de la batterie est une autre caractéristique remarquable de ces écouteurs. Avec le boîtier de chargement, vous pouvez profiter de jusqu’à 43 heures de lecture continue. Même sans le boîtier, les écouteurs offrent jusqu’à 12,5 heures de musique avec une seule charge. Cela vous permettra de profiter de vos chansons préférées toute la journée sans vous soucier de recharger la batterie.

De plus, les SoundPEATS Engine 4 viennent avec plusieurs embouts de différentes tailles, ce qui vous permet de trouver l’ajustement parfait pour vos oreilles et de profiter d’un confort optimal tout au long de la journée. Ils sont de type bouton et leur conception légère les rend confortables à porter et adaptés à une utilisation prolongée. Vous pourriez même les oublier une fois que vous êtes au lit, vous ne vous en rendrez pas compte.

SoundPEATS Engine 4

De leur compatibilité avec les codecs LDAC et leur large plage de fréquences, à leur connectivité Bluetooth 5.3, longue durée de vie de la batterie et qualité sonore équilibrée, ces écouteurs sont un excellent choix pour ceux qui recherchent une expérience auditive exceptionnelle. Pour moins de 50 euros, vous ne trouverez pas beaucoup d’autres écouteurs offrant une telle qualité sonore.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne des bonnes affaires d’Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :