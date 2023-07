Ce téléphone portable 5G a tout ce dont vous avez besoin et atteint son prix minimum historique

Tu as la possibilité de ramener chez toi un téléphone 5G pour moins que ce que tu attends. Ce realme est un achat qui reste fortement recommandé.

L’arrière du realme 9 et ses deux couleurs.

Le realme 9 5G, l’un des meilleurs smartphones milieu de gamme que j’ai recommandé ces derniers mois, est en réduction sur Amazon. Tu peux ramener chez toi ce dispositif chinois pour seulement 155 euros dans sa version globale, accompagnée de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Es-tu un utilisateur Prime ? Tu oublieras les temps d’attente et les frais d’expédition.

Notre protagoniste se vend toujours à 180 euros dans d’autres stores comme PcComponentes, grâce à Amazon tu économiseras non seulement un bon pourcentage, mais tu l’obtiens au meilleur prix qu’il ait jamais atteint. Ce beau téléphone 5G a beaucoup à offrir, je t’assure, nous te décrivons toutes ses caractéristiques.

Ce téléphone a exactement vous avez besoin

L’écran de ce realme est excellent, il ne te laissera pas indifférent. Il atteint les 6,6 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui se traduit par fluidité et rapidité. Il te sera très difficile de trouver un écran de ce niveau pour seulement 155 euros.

Processeur Qualcomm Snapdragon 695

4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Écran AMOLED de 6,6″ Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec chargement rapide à 33 W

NFC et prise jack pour les écouteurs

Ces applications que tu utilises chaque jour fonctionneront sans aucun problème, son cerveau est l’une des créations toujours fiables de Qualcomm. Le Snapdragon 695 est une puce très solide, un processeur qui lui permettra de fonctionner pendant longtemps. Comme tu le sais déjà, tu ramènes chez toi le modèle avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, des chiffres très intéressants.

Et qu’en est-il des caméras ? Nous n’oublions pas, à l’arrière, nous trouvons 3 capteurs que tu pourras pleinement exploiter. On retrouve un capteur principal de 50 mégapixels, une caméra noir et blanc de 2 mégapixels et un capteur macro pour te rapprocher au maximum de tes objectifs. Ce sont des caméras simples, mais très utiles.

➡️ Voir l’offre realme 9 5G

Si tu cherches un smartphone solide, complet et qui peut t’accompagner pendant des années pour moins de 200 euros, tu n’as pas besoin de chercher plus loin. Comme tu as pu le constater, ce realme 9 5G est capable d’obtenir une bonne note dans tous les domaines essentiels, c’est un smartphone digne de confiance.

