Xiaomi inclura le contrôle par gestes dans l’air des Pixel 4 dans l’un de ses prochains appareils.

Selon le célèbre leaker Kacper Skrzypek, Xiaomi développe un nouveau dispositif (probablement une tablette) avec une caméra ToF qui vous permettra de le contrôler sans avoir à le toucher.

Xiaomi est l’un des fabricants les plus innovants du marché et est constamment à la recherche de nouvelles fonctionnalités pour ses futurs téléphones et tablettes, et dans ce sens, nous vous avons déjà révélé récemment que le géant chinois avait breveté un nouveau téléphone mobile avec toutes ses caméras situées sous l’écran.

Eh bien, une nouvelle fuite vient de révéler que Xiaomi prévoit d’inclure le contrôle gestuel aérien, une fonctionnalité qui a fait ses débuts sur les Google Pixel 4, dans l’un de ses prochains appareils.

Le célèbre leaker et bêta testeur de Xiaomi, Kacper Skrzypek, a publié un tweet, que nous vous laissons ci-dessous, affirmant que la marque chinoise travaille sur un nouveau dispositif (probablement une tablette) qui aura un capteur ToF similaire à celui que nous avons vu sur les Google Pixel 4.

Also, one of the upcoming #Xiaomi devices will feature ToF camera on screen (probably tablet), allowing to

automatically lock screen when you walk a certain distance away

light screen when you come near device

play/pause playback

turn pages

answer/end calls

adjust volume pic.twitter.com/0UNiWzlZjk

— Kacper Skrzypek ???????? (@kacskrz) 1er juillet 2023