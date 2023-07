11 (plus 160) jeux pour tirer le meilleur parti de l’écran 120 Hz de votre téléphone Xiaomi

Autrefois réservé aux écrans de PC, le taux de rafraîchissement variable a finalement fait son entrée sur les smartphones. Il est aujourd’hui facile de trouver des appareils capables d’atteindre 90-120 hertz, un chiffre qui surpasse de nombreux moniteurs qui ne dépassent pas 60-75 Hz. Vous possédez un tel mobile ? Voyez quels jeux vous pouvez en tirer.

Jusqu’en 2019 environ, la fréquence d’images sur un téléphone portable était un élément auquel on ne prêtait pas attention. Mais avec l’apparition et la mise en place des smartphones de jeu, des terminaux spécialement préparés pour jouer à des titres aux exigences graphiques et/ou réseau élevées, le fps a commencé à faire partie des principales caractéristiques des mobiles.

Gaming at 120 hertz : des titres qui tirent le meilleur parti de l’écran 120 Hz de votre téléphone portable Xiaomi, POCO et Redmi

De nos jours, les jeux en ligne coopératifs et compétitifs nécessitent des taux de rafraîchissement élevés, car si vous jouez à un taux de 60fps et que je joue à 120fps parce que mon moniteur est à 120Hz et le vôtre à 60-75Hz maximum, j’ai un léger avantage sur le jeu. Bien sûr, dans les jeux mobiles qui ne dépassent pas les 60 images par seconde, un écran de 120 Hz ne garantira pas des images supplémentaires.

En réalité, il est plus évident pour l’œil – et pour le jeu – de passer de 60 à 90 images par seconde que de 90 à 120 images par seconde. Néanmoins, il est perceptible, et nous vous recommandons ici plusieurs titres pour tirer le meilleur parti de l’écran 120 Hz de votre téléphone.

Gear Club : True Racing

Un jeu de voiture aux exigences graphiques élevées est le meilleur moyen de montrer ce dont le tableau de bord de votre smartphone est capable. Titre visant une expérience de conduite réaliste, Gear Club simule le maniement du moteur, de la chaîne cinématique, des suspensions, de l’aérodynamique, etc. Et pour ceux qui aiment entrer dans le garage et personnaliser la voiture, Gear Club vous offre également une vue intérieure du modèle choisi, à la manière d’un Gran Turismo ou d’un Forza sur console portable.

CSR Racing 2

Pour continuer avec les jeux de voitures, car comme on le dit, ils font partie de ceux qui bénéficient le plus d’un écran à haute fréquence de rafraîchissement, CSR Racing 2 est également sorti en 2016 comme le précédent, et aussi gratuitement. Prenant en charge 120fps, ce jeu de course de dragster contre d’autres rivaux vous permet également d’ajuster les éléments visuels et fonctionnels de votre voiture afin d’en tirer le meilleur parti. Attention, il pèse 3 gigaoctets.

Alto’s Odyssey

Dans Alto, vous incarnez un éleveur de lamas des Andes qui doit courir après des lamas pour dévaler les pentes dans un jeu de snowboard en 2D plein de défis et de beauté visuelle. Sur un téléphone portable doté d’un écran de 120 Hz, l’expérience de jeu est d’une fluidité extrême. La suite de ce jeu est hautement recommandée, L’Odyssée d’Alto qui remplace la neige par du sable et les graphismes par un style plus Prince of Persia.

The Wolf among Us

Deuxième jeu de Telltale à sortir dans leur style révolutionnaire, The Wolf among Us a dix ans en 2023, et l’expérience de jeu ne pouvait pas être meilleure. Avec un schéma de contrôle qui mélange jeux d’aventure, QTE et actions contextuelles, la magie de Telltale réside dans le fait que chaque décision que vous prenez affecte réellement le développement de l’intrigue. Une intrigue qui, dans le cas de ce jeu, concerne des personnages de contes de fées pour enfants dans le monde réel, avec le loup du Petit Chaperon Rouge devenu shérif Noir enquêtant sur un meurtre. Sur le plan visuel, le cel shading à 120 images par seconde est un plaisir et améliore les performances.

DOTA Underlords

Vous aimez la stratégie et les thèmes de Fantasy / Sword & Sorcery ? Le légendaire DoTA (Defense of the Ancients) de Valve, pionnier du genre MOBA (multiplayer online battle arena), a eu plusieurs spin-offs, dont ce DOTA Underlords, un « auto-battler » dans lequel les personnages se battent tout seuls, mais selon les conditions – stratégies, armes, sorts, compétences – que vous définissez. DOTA Underlords est l’un de ces jeux dont la courbe de difficulté est longue, qui nécessite un apprentissage et qui semble lent au début. Mais plus vous y consacrez d’heures, plus il devient intense de faire tout ce que vous voulez en un seul tour.

PUBG Mobile

Peut-être la bataille royale la plus populaire avec Fortnite, Player Unknow’s Battlegrounds ou PUBG a une version plus légère en termes de graphiques et d’exigences mobiles appelée PUGB Mobile, et en termes d’utilisateurs, c’est l’une des applications les plus jouées sur Android. PUBG Mobile prend en charge 90fps, donc si vous avez un mobile avec un écran 120Hz, vous pouvez jouer à la fréquence de rafraîchissement maximale, ce qui rend l’expérience plus fluide ainsi qu’intense et rapide.

Call of Duty Mobile

Si nous entrons dans l’arène de l’action, Call of Duty est toujours l’un des plus performants en termes de vitesse de jeu et de tir FPS en ligne depuis ses versions consoles, CoD a essayé de maintenir des taux de rafraîchissement maximums à la fois dans ses campagnes hors ligne et dans ses modes en ligne. CoD Mobile prend désormais en charge un gameplay à 120fps sur mobile, le meilleur taux pour le deatchmatch en équipe ou la bataille royale et un point d’avantage supplémentaire sur l’ennemi.

Dead Cells

Avec ses visuels rétro 8-bit pixelart, Dead Cells est un titre en 2D qui vous permet de personnaliser ses contrôles. En termes de gameplay, il présente un développement intense avec des plateformes et des combats pleins de possibilités, de coups et d’élans à utiliser. Il n’est peut-être pas aussi époustouflant que CoD, mais jouer à 120fps est le meilleur moyen de profiter de l’expérience adrénaline que Dead Cells a à offrir.

Oddmar

Si vous remplacez le magistral Rayman de Michel Ancel par l’un des Vikings du classique The Lost Vikings, vous obtenez Oddmar, un RPG d’action en 2D stimulant avec de la plateforme et des puzzles basés sur la physique qui, si visuellement c’est déjà un régal, à 120fp c’est une joie en termes de performance.

Grimvalor

Un Action-RPG en 2,5D avec une touche de ‘Soul’s’ qui vous place dans un cadre de haute fantaisie contre des hordes d’ennemis à éliminer en enchaînant des combos dans ce titre qui comporte également de la plateforme et de l’exploration. Le plus beau n’est pas seulement la performance à 120fps, mais si le contrôle était déjà intuitif, il l’est encore plus grâce à la fluidité qu’il gagne.

Shadow Fight 2

Un autre genre qui bénéficie toujours d’une fréquence d’images plus élevée est le combat 2D One vs One, le même type de combat que Street Fighter 2 a cimenté il y a 30 ans. Et Shadow Fight 2 est l’un de ces titres de combat très esthétiques, car les personnages se battent toujours dans l’ombre, avec une touche Kurosawa rehaussée par les décors colorés en arrière-plan. De bons graphismes, un gameplay amusant et encore plus amusant avec la fluidité du 120Hz.

Combien de titres puis-je jouer sur Android à 120 images/seconde en natif ?

En plus de ceux que nous avons recommandés, le Google Play Store propose une liste d’environ 160 titres prenant en charge jusqu’à 120 images par seconde, que nous listons ici, avec l’aimable autorisation du site smartprix qui les a tous compilés :

