Twitter maintenant vous oblige à avoir un compte pour pouvoir lire des tweets

Twitter ne vous permet plus de voir les tweets si vous n’avez pas de compte actif.

Le logo de Twitter, le réseau social racheté par Elon Musk pour 44 milliards de dollars

Ce sont des temps agités chez Twitter, car malgré le fait qu’Elon Musk ait cédé sa place de PDG du réseau social à Linda Yaccarino, les dernières décisions prises par le milliardaire sud-africain, telles que la limitation du nombre maximum de tweets que vous pouvez lire par jour, n’ont pas du tout plu à de nombreux utilisateurs, ce qui peut prévoir une nouvelle migration vers Mastodon, un réseau social libre et décentralisé qui gagne chaque jour plus d’adeptes.

Eh bien, il semble que Twitter veuille jeter encore plus d’huile sur le feu, car, comme l’ont découvert les gars de TechCrunch, il n’est désormais plus possible de lire les tweets si vous n’êtes pas inscrit sur le réseau social de l’oiseau bleu.

Vous ne pouvez plus lire les tweets si vous n’avez pas de compte sur Twitter

Jusqu’à présent, si vous n’aviez pas de compte sur Twitter, vous pouviez lire les tweets les plus populaires de la chronologie du réseau social, mais à partir de maintenant, cela ne sera plus possible, car en essayant d’accéder à Twitter, une fenêtre de connexion s’affichera, vous obligeant à vous inscrire si vous voulez lire les tweets.

Tout semble indiquer que ce n’est pas un dysfonctionnement de la plateforme, mais plutôt une manœuvre délibérée de Twitter pour augmenter son nombre d’utilisateurs en obligeant les « curieux » à créer un compte sur le réseau social pour continuer à voir les tweets.

Une des raisons qui pourraient expliquer cette décision est d’empêcher les outils d’Intelligence Artificielle de naviguer sur Twitter pour rechercher des informations, puisque Elon Musk lui-même a déjà accusé Microsoft d’utiliser son réseau social pour entraîner son IA.

Quoi qu’il en soit, cette décision de Twitter pourrait être assez préjudiciable pour le réseau social de l’oiseau bleu, car si les tweets ne peuvent plus être consultés publiquement, les algorithmes des moteurs de recherche pourraient placer le contenu de Twitter plus bas dans les résultats de recherche, ce qui indique que moins de personnes seraient dirigées vers ces tweets depuis la recherche sur Google.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :