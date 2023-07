Le design du realme GT Neo 6 fuite en images : il embarquera un processeur Snapdragon 8 Gen 2

Le realme GT Neo 6 sera bientôt lancé en Chine, avant de faire le saut vers les autres régions du monde.

Le supposé design du nouveau realme GT Neo 6, qui sera bientôt présenté en Chine

Il ne s’est pas écoulé beaucoup de temps depuis que realme a présenté au monde son GT Neo 5, qui est finalement arrivé sur le marché mondial sous le nom de realme GT 3. Mais la société semble déjà finaliser les détails du lancement de son prochain smartphone phare, et aujourd’hui nous avons pu voir des images de son design pour la première fois.

Les photographies ont été partagées par le site d’actualités MySmartPrice, qui affirme avoir eu accès à des images promotionnelles officielles du realme GT Neo 6, qui ont révélé l’esthétique du nouveau terminal de la marque chinoise, en plus de confirmer certaines de ses spécifications les plus importantes.

Snapdragon 8 Gen 2, triple caméra arrière et plus

Sur les images, on peut voir ce qui serait le realme GT Neo 6 avec un design inspiré de la version précédente, où le module d’appareil photo horizontal serait le grand protagoniste de l’esthétique de l’appareil.

Son système photographique serait composé de trois capteurs différents, et selon les rumeurs récentes, le capteur principal disposerait d’une résolution de 50 mégapixels.

Un autre détail confirmé par cette image serait l’intégration d’un processeur Qualcomm Snapdreagon 8 Gen 2, la dernière puce phare de Qualcomm, qui n’avait jusqu’à présent été utilisée par realme dans aucun de ses modèles. De même, la marque confirme l’inclusion de la NFC et de la charge rapide SUPERVOOC sur son nouveau smartphone.

Grâce aux récentes fuites, on sait que le realme GT Neo 6 disposerait d’un écran OLED avec une résolution de 1,5K et une fréquence de rafraîchissement de 144 hertz. On parle également d’un système de charge capable d’atteindre une puissance de 100 W, ce qui constituerait une diminution importante par rapport aux 240 W du realme GT Neo 5.

Pour l’instant, la marque n’a pas encore commenté à ce sujet, mais tout semble indiquer que le lancement de ce produit aura lieu en Chine au cours du troisième trimestre de l’année. Cependant, sa disponibilité sur le marché mondial devra attendre la fin de l’année.

