Le complexe design de l’Apple Vision Pro contraindrait Apple à réduire sa production

Premiers problèmes pour l’Apple Vision Pro

Bien que l’Apple Vision Pro ait été introduit il y a près d’un mois, nous en apprenons progressivement plus sur le dispositif qu’Apple n’a pas dévoilé lors de sa présentation lors de la dernière WWDC 2023. Des détails tels que la société aurait développé une sangle supplémentaire pour soulager son poids lors de son utilisation ou ses accessoires.

La dernière nouvelle, cependant, n’est pas une bonne nouvelle. Selon un nouveau rapport, Apple serait contrainte de réduire sa production en raison de la conception complexe de l’Apple Vision Pro. Nous aurions pu penser que ces réductions seraient dues à de faibles attentes de ventes en raison de son prix, mais ce n’est pas le cas pour le moment.

Selon le Financial Times, la raison pour laquelle il y a un si long laps de temps entre la présentation du dispositif et sa sortie est due à des problèmes de chaîne d’approvisionnement et non au temps que souhaite accorder Apple aux développeurs pour leur donner le temps de créer ou de mettre en œuvre leurs applications pour leur premier ordinateur spatial.

Apparemment, la société ne serait pas satisfaite de la performance de ses partenaires chargés de la production des deux micro-écrans OLED destinés à la vision des utilisateurs, ainsi que de la lentille lenticulaire orientée vers l’extérieur.

Les problèmes sont également liés à la conception car les caméras sont intégrées sous l’écran EyeSight et nécessitent un étalonnage très précis qui est effectué lors du processus de production afin de prendre en compte les variations dans la couverture du verre de l’écran. De plus, il semble que la production des écrans micro-OLED 4K, un pour chaque œil, soit également faible.

En conséquence de ces problèmes, Apple produirait moins de 400 000 unités en 2024, selon des sources proches de la société Luxshare, le fabricant sous contrat qui assemblera initialement le dispositif. Pendant ce temps, deux fournisseurs basés en Chine de certains composants pour le Vision Pro ont déclaré qu’Apple ne leur demandait que suffisamment pour 130 000 à 150 000 unités la première année.

Apple aurait également retardé ses plans de lancement d’une version moins chère du Vision Pro. Elle travaillerait en étroite collaboration avec Samsung et LG, mais la société veut continuer d’utiliser des écrans micro-OLED même s’il est plus économique d’utiliser des mini-LED pour réduire les coûts. Bien qu’il s’agisse d’un rapport, si Apple rencontre vraiment des problèmes, elle dispose de suffisamment de temps car la sortie de ce dispositif est prévue pour début 2024 aux États-Unis.

