La meilleure alternative gratuite à Spotify pour Android fait une mise à jour majeure.

Spotube est une application gratuite de musique qui peut être téléchargée sur Android, Windows, Linux et macOS.

Interface de l’application Spotube dans ses versions Android et PC

Il n’y a pas si longtemps, nous avons parlé de Musify, une application pour écouter gratuitement de la musique qui est devenue l’une de nos alternatives préférées à Spotify. Cependant, il n’est pas le seul existant, et aujourd’hui nous allons parler de l’un des plus connus, qui a récemment reçu l’une de ses plus grandes mises à jour depuis des années : Spotube.

Spotube est un client open source de Spotify, avec des versions disponibles pour la plupart des plateformes : Android, Windows, macOS et Linux. Maintenant, l’application est arrivée à la version 3.0.0 et apporte un grand nombre de nouveautés dans sa version pour les appareils Android.

Spotube 3.0.0 est maintenant disponible en téléchargement : toutes les nouveautés

L’application est totalement gratuite, open source et son développement est en cours. Spotube offre des fonctionnalités très intéressantes, notamment la possibilité d’écouter et de télécharger gratuitement de la musique de Spotify et de YouTube Music grâce à l’utilisation des API fournies par Spotify et Google.

Il permet d’écouter de la musique sans avoir à créer de compte ou à s’inscrire, ne contient pas de traceurs ni de fonctions de collecte de données utilisateur, et dispose d’applications pour la plupart des plates-formes. De plus, l’application a une taille réduite et une faible consommation de données.

Avec la version 3.0.0, Spotube inclut maintenant une nouvelle interface dans son lecteur, avec un effet de flou en mouvement et de meilleures animations. Il a également ajouté le support de l’API Piped.video, qui permet de jouer le contenu de YouTube Music sans publicités.

L’application a également ajouté une fonction de génération de listes de lecture similaire à Spotify DJ, ainsi que des recommandations de listes de lecture en fonction du style de musique, des artistes, et plus encore.

En raison des politiques de Google Play, Spotube n’est pas disponible en téléchargement sur la boutique d’applications officielle d’Android. Cependant, il est possible de télécharger le fichier APK en toute sécurité depuis le site web du projet.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :