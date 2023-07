McLaren vient de lancer la trottinette électrique la plus exclusive : seule une infime quantité d’entre elles sera produite

La trottinette électrique de luxe vient d’arriver sur le marché en quantité minuscule.

Il s’agit d’un engagement de McLaren et de LAVOIE pour l’exclusivité

Les trottinettes électriques sont devenues une véritable nécessité. La mobilité dans les grandes villes est de plus en plus compliquée et les trottinettes ont pour objectif de rendre tout cela plus durable afin que nous puissions atteindre nos destinations en quelques minutes sans dépenser beaucoup d’argent. Ainsi, nous trouvons de grandes marques qui proposent des trottinettes, comme c’est le cas de la trottinette électrique Xiaomi.

Comme il se doit, les marques de luxe se sont également jointes à la frénésie des trottinettes électriques et McLaren, la prestigieuse marque automobile anglaise, a été l’une des premières à annoncer l’une de ses trottinettes. Dans ce cas, l’une des plus exclusives que nous puissions trouver.

La trottinette la plus exclusive de McLaren : LAVOIE Series 1

LAVOIE est la marque fondée par McLaren pour investir massivement dans le marché des trottinettes électriques. En s’associant à Callum, l’une des marques de design et d’ingénierie les plus célèbres des îles britanniques, elle a lancé une trottinette qui vise, selon LAVOIE elle-même, à changer notre façon de comprendre la mobilité urbaine et les moyens de se déplacer en ville. C’est quelque chose qui change depuis un certain temps déjà, car l’alternative de la trottinette n’est pas nouvelle, mais LAVOIE souhaite l’amener à un niveau supérieur sur le marché du luxe.

Ainsi, la marque a lancé le LAVOIE series 1 qui offre de hautes performances et du luxe. Il vise également à être sûr, à avoir du style et surtout à être stable, l’une des principales préoccupations lors de l’utilisation de ce type de produit. Selon une déclaration à DesignBoom, Elliot Wertheimer, l’un des PDG de la marque, affirme ce qui suit :

Il y a une perception selon laquelle les trottinettes électriques sont peu sûres et pas intéressantes. Ces concepts ne sont pas alignés avec la grande solution qu’elles représentent pour la mobilité urbaine, et leur profil actuel en matière de sécurité. C’est ce qui a motivé McLaren à lancer LAVOIE. Nous avons redessiné et réinventé la trottinette électrique pour en faire un véhicule dont les gens peuvent être fiers. Il peut être un objet de désir tout en étant fonctionnel et utile. Un appareil qui donne du pouvoir aux aspirations des habitants des villes.

L’un des points les plus notables est sa compacité. Grâce au système FlowFold™, la trottinette se plie toute seule en appuyant simplement sur un bouton, ce qui la rend incroyablement compacte par rapport aux autres trottinettes qui sont réellement grandes une fois pliées. Le design permet également une plus grande stabilité, sécurité et confort tout en ayant une capacité d’absorption des chocs que les autres marques n’ont pas. De plus, le système offre une stabilité même lorsqu’il n’est pas utilisé. Lorsque nous sommes debout dessus, nous n’avons pas besoin de poser un pied par terre pour trouver l’équilibre.

En général, c’est un choix clair de McLaren pour apporter les meilleurs produits sur le marché dans le but de surprendre les gens avec une technologie qui occupe une place de plus en plus importante dans nos vies.

Cela dit, seul un nombre extrêmement limité de ces trottinettes va être fabriqué. L’idée est qu’elles soient vraiment exclusives, donc seules 469 unités sont mises en vente pour renforcer l’image d’exclusivité de la marque.

