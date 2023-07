On peut observer des détails sur la batterie des Xiaomi 14 et 14 Pro avec une possible date de présentation

Le tipster Digital Chat Station, réputé assez bon, a révélé quelques détails sur les prochains modèles haut de gamme de Xiaomi.

Xiaomi 13, le vaisseau amiral actuel de la marque chinoise.

En février de cette année, les Xiaomi 13 et 13 Pro ont enfin été présentés, après un certain temps d’incertitude. Le fabricant chinois a fait le pari du Xiaomi 13 Ultra qui est désormais disponible en Europe et, entre cela et les bonnes sensations que semble susciter MIUI 14 (en comparaison avec d’autres versions de la surcouche), on peut dire que Xiaomi est en pleine réussite actuellement.

De plus, selon les informations publiées sur Gizmochina, la marque souhaiterait se racheter des problèmes causés aux utilisateurs par les défaillances de ses précédents fleurons selon le tipster Digital Chat Station, qui a révélé sur Weibo des détails sur les nouveaux Xiaomi 14 et 14 Pro, ainsi qu’une possible date de présentation.

Tailles de batterie et vitesses de charge : ce que les prochains flagships de Xiaomi apporteront

Selon la fuite, le Xiaomi 14 sera équipé d’une batterie de 4 860 mAh et d’une charge ultra-rapide de 90W. D’autre part, la batterie du Xiaomi 14 Pro sera de 5 000 mAh et bénéficiera d’une charge ultra-rapide de 120 W. Les deux modèles prendront en charge une charge sans fil de 50 W.

La fuite suggère une amélioration significative à la fois en termes de taille des unités d’énergie et de vitesses de charge. Rappelons que le Xiaomi 13 est équipé d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 67 W. Il est également suggéré que le Xiaomi 14 et le 14 Pro seront équipés de ports USB-C conformes à la norme USB 3.2.

En ce qui concerne les performances, il est prévu que les deux appareils intègrent le prochain Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 en tant que chipset principal. Il est prévu que le fabricant de processeurs présente sa nouvelle création en octobre de cette année, ce qui a conduit Digital Chat Station à spéculer que les Xiaomi 14 et 14 Pro seront présentés en novembre selon le tipster.

Comme toujours, nous recommandons de prendre ces informations avec un certain degré de scepticisme. Il faudra attendre les mois à venir pour en savoir plus, et bien que Digital Chat Station soit généralement très fiable, même les tipsters les plus fiables se trompent parfois.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :