Les Samsung Galaxy S23 sont les premiers terminaux Android à recevoir la mise à jour de sécurité de juillet.

La mise à jour Android de juillet arrive déjà sur les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra aux États-Unis avec la version du firmware S91xUSQS1AWFD.

L’ensemble de la série Galaxy S23 est mis à jour avec le correctif de sécurité de juillet 2023

Samsung avait promis de mettre à jour ses meilleurs terminaux avec le dernier correctif de sécurité Android dès que possible et, une fois de plus, le géant coréen tient sa promesse, étant donné que, même avant que Google n’annonce la mise à jour Android de juillet, Samsung a déjà déployé cette nouvelle mise à jour de sécurité sur ses derniers fleurons non pliables.

Ainsi, comme nous l’ont confirmé nos collègues spécialisés de SamMobile, la marque coréenne a commencé à déployer la mise à jour Android de juillet 2023 sur les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra aux États-Unis.

La famille Galaxy S23 reçoit la mise à jour Android de juillet avant les Google Pixel

Alors que les Google Pixel n’ont même pas commencé à recevoir la mise à jour Android de juillet, Samsung a déjà commencé à déployer cette nouvelle mise à jour de sécurité sur les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra verrouillés par l’opérateur américain T-Mobile, et il est prévu qu’elle s’étende à l’ensemble des appareils du pays nord-américain ainsi qu’à d’autres régions du monde au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle mise à jour arrive sur les Galaxy S23 aux États-Unis avec la version du firmware S91xUSQS1AWFD, a une taille de téléchargement d’environ 425 Mo et inclut le correctif de sécurité de juillet 2023.

Pour l’instant, Samsung n’a pas confirmé quels problèmes de sécurité et de confidentialité sont résolus avec ce nouveau correctif, mais nous espérons que la marque coréenne publiera son bulletin de sécurité de juillet 2023 dans les prochains jours.

Quoi qu’il en soit, une fois que cette mise à jour sera disponible dans le monde entier, vous pourrez vérifier si vous l’avez déjà reçue en entrant dans le menu Paramètres de votre terminal et en accédant à la section Mise à jour logicielle.

Une fois que cette nouvelle mise à jour apparaîtra sur votre Galaxy S23, vous pourrez l’appliquer simplement en appuyant sur le bouton Télécharger et installer.

