Google confirme les modèles et les noms des prochains Samsung Galaxy Watch 6

Un développeur Android a découvert les nouvelles variantes de la Samsung Galaxy Watch 6 dans la base de données de Google Play, qui sera présentée lors de l’Unpacked de Séoul la dernière semaine de juillet.

Plus d’informations sur les nouvelles Galaxy Watch ont fuité.

Le prochain Samsung Unpacked se rapproche et les fuites continuent d’arriver. Si nous avons récemment parlé des premières images réelles du Samsung Galaxy Z Fold 5, nous allons continuer à parler des appareils de la société coréenne. À quelques semaines du prochain grand événement des fabricants (qui, rappelons-le, a été déplacé en juillet pour masquer un peu leurs résultats sur le marché), les fuites vont continuer à augmenter en nombre et en fiabilité.

Dans ce cas, il s’agit de la Samsung Galaxy Watch 6, qui, selon SAMMobile, a confirmé ses modèles et leur dénomination sur Google. Nous avions déjà vu son apparence grâce à des rendus dévoilés par le tipster OnLeaks, et maintenant quelque chose que nous avons déjà annoncé dans cette actualité est confirmé.

Et voici les nouvelles Galaxy Watch 6

Le Samsung Galaxy Watch 6 a été ajouté à la base de données de la console Google Play avant sa présentation. Un développeur Android, nommé Dylan Roussel, a pu trouver les listes et confirmer que les nouveaux noms des montres Samsung seront Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic. On a même accès aux tailles des cadrans, qui seront de 40 et 44 mm sur le Galaxy Watch 6 de base et de 43 et 47 mm sur le modèle Classic.

Cela indique que la version Pro disparaît des montres Samsung, et que la Classic revient, qui a été introduite avec les Samsung Galaxy Watch 4. On connaît également les numéros de modèle des montres, qui seront fresh6bs et fresh6bl selon les données auxquelles Roussel a eu accès. Mis à part cela, il ne semble pas y avoir de changements significatifs de prévu.

Et en effet, si nous nous fions aux rendus qui ont fuité par le passé, il semble que son design ressemblera beaucoup à celui de la version précédente, ce qui exclut complètement l’écran rond pour cette génération, à la manière des Pixel Watch. On spécule sur le fait qu’il intègre le processeur Exynos W930, Wear OS 4 avec One UI Watch 5 en cours d’exécution, le LTE, le WiFi, le Bluetooth et Samsung Pay.

