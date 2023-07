Le Pixel Fold est le smartphone pliable avec le meilleur appareil photo du marché, selon DxOMark

Google a mis un effort particulier dans le développement du système de caméras du Google Pixel Fold, et les premiers tests mettent en évidence sa supériorité par rapport aux autres modèles.

Prise de photo avec les caméras du Google Pixel Fold

Le domaine de la photographie n’a pas été la priorité principale des fabricants de smartphones pliables ces dernières années. Dans la plupart des cas, nous avons rencontré des appareils comme le HONOR Magic Vs ou le Galaxy Z Fold4 qui, bien qu’ils n’aient pas de mauvaises caméras, étaient encore loin d’atteindre leurs homologues dans le segment des smartphones « classiques ». Mais Google a voulu changer cette tendance avec son Pixel Fold.

En plus d’incorporer l’un des systèmes de caméras les plus avancés que nous ayons jamais vus dans un smartphone pliable, Google a exploité toute son expérience dans le domaine du logiciel et de la photographie computationnelle pour faire du Pixel Fold le « foldable » capable d’offrir la meilleure expérience photographique. Et tout indique qu’il l’a réussi, du moins c’est ce que montre le test réalisé par les experts de DxOMark.

Google a créé le pliable avec la meilleure caméra du marché en 2023

Avec un score global de 133 points, le Google Pixel Fold se classe à la vingt-huitième place du classement photographique de DxOMark, avec le même nombre de points que des modèles comme l’iPhone 14 d’Apple, les Samsung Galaxy S23 et S23+ ou le Google Pixel 7a lui-même.

Dans leur analyse, les experts soulignent les capacités de l’appareil en matière de photographie, moins en ce qui concerne la vidéo. Ils affirment que, bien que les résultats soient dans la moyenne par rapport à ce que l’on peut obtenir avec d’autres téléphones portables du même prix, aucun autre smartphone pliable ne peut faire de l’ombre au produit de Google.

Comme principale qualité, ils signalent le système de mise au point automatique, rapide et précis même en cas de faible luminosité. Ils ont également indiqué que les photos ainsi que les vidéos bénéficient d’une large gamme dynamique et d’un équilibre des blancs neutre.

Une des raisons pour lesquelles il n’a pas obtenu un score plus élevé a été le niveau élevé de bruit dans les scènes peu éclairées ou à contraste élevé, un problème présent également dans d’autres smartphones de la famille Pixel lancés ces derniers mois. De même, le mode portrait est loin d’être parmi les meilleurs du segment.

En dehors de l’utilisation de capteurs compétents, il ne fait aucun doute que le travail de Google dans le domaine du logiciel a beaucoup aidé à faire du Pixel Fold le pliable avec la meilleure caméra actuellement. Cependant, le dispositif devra bientôt faire face à un autre exploit technologique : le OPnePlus V Fold.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :