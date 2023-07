Les premières images réelles du Samsung Galaxy Z Fold 5 fuient : cette fois-ci, il n’y aura pas d’espace dans la charnière.

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 s’est enfin montré en images réelles, nous donnant un aperçu de son apparence physique et confirmant certaines des fuites que nous avions vues jusqu’à présent.

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 se filtre enfin en images

Comme vous le savez déjà, il est officiel que les nouveaux smartphones pliants de Samsung seront présentés ce mois-ci. Le Samsung Galaxy Z Fold 5 et le Z Flip 5 sont sur le point d’arriver et, comme d’habitude lorsque les dates de présentation approchent, les fuites commencent à apparaître en termes de qualité et de quantité. Il convient de rappeler, par exemple, le nouvel écran externe du Galaxy Z Flip 5, qui fait concurrence à la version pliable en coquille d’OPPO.

En ce qui concerne les fuites, la dernière en date nous vient de SAMMobile. Les premières images réelles du Samsung Galaxy Z Fold 5 ont été révélées, révélant par ailleurs un changement que les utilisateurs demandent depuis longtemps et qui sera enfin présent avec cette nouvelle génération : la disparition de l’espace dans la zone de la charnière que nous avons vu dans les générations précédentes.

Et voici le nouveau Galaxy Z Fold 5

Outre la disparition de l’espace dans la charnière, cela confère au téléphone un design plus uniforme et une sensation beaucoup plus haut de gamme. Ainsi, comme on peut le voir sur les images de la galerie, les deux moitiés de l’écran large sont maintenant pliées avec beaucoup plus d’harmonie que dans les générations précédentes. Et, au passage, une autre fuite est confirmée.

En bas, on peut voir un microphone, le connecteur de charge et un haut-parleur, tandis qu’en haut, on peut voir trois microphones et un autre haut-parleur. Il semble que le téléphone dispose de haut-parleurs stéréo et de quatre microphones au total, mais nous insistons sur le fait qu’il est difficile de ne pas être impressionné par la disparition de l’espace entre les parties de l’écran.

La charnière est également une nouveauté, car Samsung se serait inspiré des designs de Huawei et d’OPPO pour créer une charnière qui éliminerait enfin la séparation intérieure entre les deux moitiés pliables. De cette manière, la question de la fragilité est également abordée, réduisant considérablement le risque que l’écran se fissure de l’intérieur.

En ce qui concerne les caméras, il n’y a pas beaucoup de nouveautés. Il y a toujours une île avec trois capteurs et le flash LED a changé de place, mais sinon, le capteur principal de 50 MP, l’objectif grand angle de 12 MP et le téléobjectif de 10 MP resteront inchangés.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le Samsung Galaxy Z Fold 5 aura des spécifications très similaires à celles de la génération précédente : un petit écran Super AMOLED de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un grand écran Super AMOLED de 7,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Snapdragon 8 Gen 2, 12 Go de RAM, 256 ou 512 Go de stockage, GPS, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C et une certification IPX7 pour la résistance à l’eau.

