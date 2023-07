Les Google Pixel 8 auront une batterie et une vitesse de charge plus élevées que leurs prédécesseurs

Selon Android Authority, le Google Pixel 8 sera équipé d’une batterie de 4 485 mAh avec une charge rapide de 24W et le Pixel 8 Pro aura une batterie de 4 950 mAh avec une charge rapide de 27W.

Le nouveau Google Pixel 8 en blanc selon un rendu dévoilé.

Alors que nous entrons déjà dans l’avant-dernier trimestre de l’année, il y a encore des fabricants Android qui n’ont pas présenté leurs nouveaux fleurons pour 2023, comme Google ou Nothing. En ce qui concerne les nouveaux porte-étendards de la société américaine, au cours des dernières semaines, nous vous avons dévoilé différents détails sur les nouveaux Google Pixel 8 et 8 Pro, tels que leurs écrans ou leurs appareils photo.

Eh bien, une nouvelle fuite vient de confirmer que la nouvelle génération de Google Pixel disposera de batteries de plus grande capacité et de vitesses de charge plus rapides que celles des Google Pixel 7.

Plus de batterie et de charge rapide pour les Google Pixel 8

Grâce à une source interne chez Google, le média Android Authority a obtenu des informations exclusives sur les batteries des nouveaux Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Ainsi, selon cette fuite, le Google Pixel 8 aura une batterie de 4 485 mAh avec une charge rapide câblée de 24W, contre 4 270 mAh avec une charge rapide de 20W sur le Google Pixel 7.

Quant au Pixel 8 Pro, il sera équipé d’une batterie de 4 950 mAh avec une charge rapide câblée de 27W, dépassant ainsi les 4 926 mAh et les 23W de charge rapide câblée du Google Pixel 7 Pro.

En ce qui concerne la charge sans fil, les vitesses sont les mêmes que celles des Google Pixel 7 : 20W sur le Pixel 8 et 23W sur le Pixel 8 Pro.

Ces nouvelles informations confirmées révèlent également que les Google Pixel 8 seront dotés d’une puce Wi-Fi Broadcom BCM4398 compatible avec la nouvelle norme Wi-Fi 7, qui améliore la vitesse et la latence du Wi-Fi 6E, et que le Pixel 8 Pro disposera de la technologie UWB (Ultra Wide Band).

De plus, ce rapport récent confirme également que les Google Pixel 8 seront disponibles à l’achat dans quatre autres pays : l’Autriche, la Suisse, la Belgique et le Portugal. Malheureusement, nous ne savons pas encore si les nouveaux terminaux phares de la grande G arriveront officiellement en France, il faudra donc attendre jusqu’en octobre pour savoir s’ils seront finalement vendus dans notre pays ou s’il faudra les importer.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :