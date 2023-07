Xiaomi fait chuter le prix de sa meilleure friteuse à air : 4 litres, 11 modes de cuisson et contrôle vocal

Cuisinez de manière plus simple et plus saine avec cette friteuse à air de Xiaomi à moins de 100 euros pour une durée limitée

Avec cette friteuse à air de Xiaomi en promo, vous pourrez cuisiner divers plats de manière saine.

Les friteuses à air sont parmi les appareils électroménagers les plus populaires ces dernières années. Bien sûr, Xiaomi propose également plusieurs modèles dans son catalogue qui suivent la ligne de la marque: bonne qualité à un prix très abordable. Si vous souhaitez également en avoir une chez vous, profitez de l’offre spéciale que propose la boutique Xiaomi pour sa meilleure friteuse à air et qui vous permet de l’acheter pour seulement 94,99 euros en utilisant le bon de réduction de 5 euros pour les nouveaux utilisateurs.

Le prix de vente recommandé de ce modèle appelé Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L est de 129,99 euros, vous économisez donc 35 euros en l’achetant dans la boutique Xiaomi. Avant de commencer, connectez-vous, cliquez sur le bouton « Coupon: 10,00 euros de réduction » et sur « Obtenir maintenant » sous le bon de réduction de 5 euros. Ensuite, il vous suffit de procéder à l’achat pour voir la réduction appliquée. Attention, veuillez noter que l’offre se termine le mardi 4 juillet. Vous pouvez voir comment appliquer le bon de réduction dans ces captures d’écran:

Vous pouvez acheter la Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L pour 94,99 euros sur PcComponentes, c’est la même offre. Les deux stores offrent une livraison gratuite et rapide, vous recevrez la friteuse à air chez vous en seulement quelques jours et pourrez cuisiner vos plats préférés de manière beaucoup plus simple. Ce modèle a un volume de 4 litres, vous pourrez donc cuisiner pour plusieurs personnes. De plus, il dispose de différents modes de cuisson, d’un écran OLED très utile et vous pouvez même le contrôler par la voix avec Google Assistant.

Pourquoi il vaut la peine d’acheter cette Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L

La Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L est une friteuse à air de grande capacité, elle a une contenance de 4 litres pour être précis. Cela indique que vous pouvez cuisiner pour plusieurs personnes en une seule fois, même les plats peuvent être pour 5 personnes. De plus, elle est livrée avec une grille exclusive qui vous permet d’optimiser l’espace de cuisson. Parmi les autres détails à noter, elle a une fenêtre transparente, ce qui vous permet de vérifier l’état de la nourriture sans avoir besoin de retirer le plateau.

Le grand avantage d’avoir une friteuse à air comme celle-ci de Xiaomi à la maison est que vous mangerez de manière beaucoup plus saine, en réduisant l’utilisation d’huile et la consommation de matières grasses. Cette Smart Air Fryer Pro a une puissance de chauffage de 1600W et une circulation d’air chaud à 360°, ce qui permet aux aliments d’être croustillants à l’extérieur et moelleux à l’intérieur. En fin de compte, vous obtiendrez des plats délicieux tout en étant sains.

Cette friteuse à air met à votre disposition 11 modes de cuisson prédéfinis différents, vous pourrez donc préparer des steaks de poitrine de poulet savoureux et des pommes de terre, déshydrater des fruits, fermenter des yaourts et même décongeler les plats que vous avez préparés à l’avance et que vous aviez mis au congélateur. Viande, poisson, fruits, légumes… Il n’y aura aucune recette que vous ne pourrez pas préparer avec cet appareil électroménager.

Si vous n’êtes pas un grand fan de la cuisine ou si vous ne maîtrisez pas encore beaucoup de plats, vous pouvez télécharger l’application Xiaomi Home sur votre téléphone portable pour découvrir plus de 100 recettes intelligentes. Outre ces 11 modes de cuisson, vous pouvez configurer vous-même la température entre 40 et 200 degrés. Toutes les informations s’afficheront sur le petit écran OLED que la friteuse possède sur la molette de contrôle. Cette même molette vous permettra de programmer la cuisson des aliments jusqu’à 24 heures à l’avance. Ainsi, vous trouverez la nourriture prête quand vous rentrerez chez vous.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L

L’achat de cette Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L vaut également la peine en raison de sa compatibilité avec Google Assistant. Qu’est-ce que cela indique ? Vous pouvez la contrôler par la voix si vous avez des appareils avec Google Assistant chez vous. Par exemple, vous pouvez dire « Ok Google, allume la friteuse à air et mets-la à cuire à 150 degrés » pour qu’elle commence à fonctionner sans avoir à vous lever du canapé.

Cette friteuse à air est jolie, peu encombrante et vous pourrez la nettoyer facilement grâce à son revêtement antiadhésif. Sans aucun doute, c’est l’un des meilleurs produits de Xiaomi pour la cuisine, un appareil électroménager qui vous aidera à cuisiner de manière plus confortable et à manger plus sainement. Rappelez-vous qu’elle est proposée à seulement 94,99 euros sur la boutique officielle de Xiaomi et sur PcComponentes, ce qui en réalité l’une des meilleures friteuses à air que vous pouvez acheter à moins de 100 euros.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d'intéresser les lecteurs. Lorsque l'utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.

