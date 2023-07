Apple travaille sur un écran externe pour les Mac qui pourrait également fonctionner comme hub pour la maison

Apple lancerait en 2024 un nouvel écran externe pour les Mac qui aurait comme nouveauté la possibilité d’agir comme un hub pour la maison.

Apple trabaja en una nueva pantalla externa

De grandes pantallas va la cosa. Hace unos días salieron a la luz los posibles planes de Apple para 2023 y 2024 en lo que a productos se refiere. Entre eux, il y a un nouvel iMac de plus de 30 pouces comme compagnon de batailles de l’iMac de 24 pouces, tous deux avec le nouveau et hypothétique chip M3.

Dans un nouvel épisode de sa newsletter hebdomadaire, l’analyste Mark Gurman a partagé que la société travaillerait sur un nouvel écran externe pour les Mac qui pourrait fonctionner comme un hub pour la maison quand il se mettra au repos.

Apple prévoit de lancer un nouvel écran externe pour les Mac

Ce nouvel écran externe aurait un processeur de la série A, tout comme c’est le cas avec les appareils iOS, mais ce ne serait pas étrange étant donné que le Studio Display fonctionne de la même manière; avec un processeur A13 Bionic. Le processeur A13 Bionic dans le cas du Studio Display s’occupe de fonctions de la caméra comme Center Stage ou le système de haut-parleurs, par exemple.

Cependant, être capable de fonctionner également comme un dispositif intelligent pour la maison en entrant en repos à basse puissance est une affaire beaucoup plus ambitieuse et intéressante. Cela pourrait signifier que cet nouvel écran externe sur lequel travaille Apple est équipé d’un processeur plus puissant comme l’A16 Bionic.

El nuevo modo En reposo de iOS 17 es demasiado cool. pic.twitter.com/dH5lFqHFeM — Fran Besora  (@ifrnb) Juin 6, 2023

Apple ne fait jamais les choses pour rien. Il y a toujours quelque chose derrière chaque mouvement que nous finissons par découvrir avec le temps. Dans iOS 17, il a lancé la fonction En Reposo pour que les iPhone puissent agir comme un hub intelligent avec des widgets, des activités en direct, des notifications et la possibilité d’utiliser Siri, donc il ne serait pas étrange de voir ce mode sur un écran plus grand.

Ce nouvel écran arriverait, cependant, au plus tôt en 2024, donc nous devrons attendre pour voir si l’analyste a raison. Ce que nous n’aurons pas à attendre si longtemps, c’est pour le nouveau boîtier de chargement pour les AirPods Pro avec USB-C, quelque chose qu’Apple prévoit également de lancer mais avec l’iPhone 15 en septembre, comme l’a également indiqué l’analyste dans le dernier épisode de sa newsletter.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :