Domino’s Pizza vient de révolutionner le secteur de la livraison avec la dernière nouveauté de son application

Une nouvelle révolution pourrait arriver dans les services de livraison.

Avec ce mouvement, Domino’s Pizza cherche à changer les règles du jeu

Domino’s Pizza est une marque qui a toujours misé sur le monde technologique. Déjà en 2014, ils ont incorporé l’expérimental Google Wallet parmi leurs systèmes de paiement, et avec le temps, ils ont montré qu’ils veulent parier à la fois sur la technologie et sur la pizza. Cela ne devrait surprendre personne, car les pizzerias sont en avant-garde dans ces domaines depuis des années. En effet, nous avons récemment vu une annonce d’une pizzeria entièrement réalisée par IA, bien que dans ce cas, ce soit assez inconfortable à regarder. Ce n’est pas le cas de la nouvelle mesure de Domino’s Pizza, dont l’objectif est de rendre notre vie beaucoup plus facile et de faire un pas de plus en faveur de la technologie.

Tout le monde sait que la plupart des commandes de pizzas sont généralement livrées à domicile. Le problème, c’est que parfois nous ne sommes pas chez nous lorsque nous voulons commander une pizza et nous n’avons aucune adresse à donner. Domino’s a une solution claire.

La révolution de Domino’s Pizza dans la livraison

Le nouvel objectif de Domino’s Pizza est de livrer ses produits à des emplacements où il n’y a aucune adresse à donner. Que ce soit dans les parcs, sur les plages ou dans les terrains de football, il sera possible de recevoir une pizza « à domicile » sans bouger de cet endroit grâce à l’application de l’entreprise. Selon Bussiness Insider, ce sera très simple et le manque d’adresse ne sera plus un problème pour tous les utilisateurs qui devaient se rendre à leur Domino’s le plus proche pour profiter d’une pizza de cette marque très connue.

Que ce soit dans le parc du Retiro ou celui de la Ciutadella, bientôt vous pourrez commander une pizza et un employé de Domino’s vous la livrera si vous choisissez « Livraison précise » dans l’application Domino’s Pizza. Cela sera très utile lorsque nous sommes avec nos amis en train de profiter de nos journées ou de nos moments de liberté.

Le fonctionnement est très simple. Tout d’abord, il doit y avoir un store Domino’s qui assure les livraisons dans cette zone. Ensuite, il suffira de prendre vos informations GPS via Google Maps et un employé de Domino’s se rendra à votre emplacement. Une fois sur place, il vous informera du point de livraison, qui peut ne pas être exact, mais au pire vous devrez marcher quelques pas. Pour cela, l’application Domino’s prendra vos coordonnées géospatiales exactes pour essayer de déterminer où vous vous trouvez.

Selon la marque elle-même, les clients auront quatre minutes pour rejoindre l’employé avant que ce dernier ne parte. Cela est dû au fait qu’ils veulent éviter les blagues et les retards non justifiés dans la chaîne de livraison de la marque.

Cependant, pour le moment, selon les informations de Domino’s, ce service ne sera disponible qu’aux États-Unis. C’est une question de temps avant que cette technique ne soit généralisée dans le reste du monde, car cela pourrait poser certains problèmes. Parmi eux, le fait que les clients commandent des pizzas et ne les récupèrent pas ensuite, ce qui fait perdre beaucoup d’argent à ce genre d’entreprise.

