Ces 5 Samsung Galaxy M reçoivent une importante mise à jour de sécurité

La mise à jour de sécurité de juin est déjà disponible pour les Samsung Galaxy M02, Galaxy M12, Galaxy M13, Galaxy M32 et Galaxy M04.

Le Samsung Galaxy M13 est disponible en trois couleurs : Orange Copper, Light Blue et Deep Green

Alors que nous sommes déjà en juillet, Samsung continue de mettre à jour certains de ses meilleurs smartphones de milieu de gamme avec le dernier correctif de sécurité Android, correspondant au mois de juin, et à ce jour, 39 appareils de la marque coréenne ont reçu la mise à jour Android de juin 2023.

Ainsi, après avoir publié la mise à jour Android la plus récente sur les Samsung Galaxy A31 et Galaxy A41, le géant coréen a maintenant commencé à déployer cette nouvelle version de logiciel également sur cinq autres smartphones de la série Galaxy M.

Les Samsung Galaxy M02, Galaxy M12, Galaxy M13, Galaxy M32 et Galaxy M04 sont mis à jour avec le correctif de sécuriété de juin

Comme rapporté par SamMobile, la société coréenne a commencé à diffuser la mise à jour Android de juin 2023 sur cinq terminaux de la famille Galaxy M, plus précisément sur les Samsung Galaxy M02, Galaxy M12, Galaxy M13 5G, Galaxy M32 et Galaxy M04.

Ainsi, cette nouvelle mise à jour de sécurité est déjà en cours d’arrivée sur les Galaxy A02 du Panama avec la version du firmware M022MUBS3BWF6, sur les Galaxy M12 d’Argentine, du Brésil, d’Indonésie, de Taïwan, du Vietnam, des Pays-Bas, de Thaïlande, des Philippines, de Malaisie, d’Afghanistan, de Turquie, du Maroc, de Libye, des Émirats arabes unis, d’Arabie saoudite, de Tunisie, du Pakistan, de l’Égypte et de la Russie avec le numéro de compilation M127FXXU5DWE1, et sur la variante de ce smartphone commercialisée en Inde avec la version du firmware M127GXXU5DWF2.

D’autre part, les Samsung Galaxy M13 5G d’Europe et d’autres régions comme Taïwan, Hong Kong, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Iraq, l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, les Philippines, la Malaisie ou la Thaïlande reçoivent cette mise à jour avec les versions du firmware M136BXXU4CWE2 et M136BXXU4CWE3, et les Galaxy M32 de Taïwan, de Nouvelle-Zélande, du Vietnam, des Pays-Bas, de Singapour, de Thaïlande, de Malaisie, de l’Égypte, de Turquie, de l’Irak, du Maroc, des Émirats arabes unis, de l’Indonésie, du Royaume-Unis, de la Roumanie, des pays du Caucase, de la France, de la Pologne, de l’Italie, de l’Allemagne, du Portugal, de la Russie, de l’Ukraine, de la France et de la Slovaquie avec le numéro de compilation M325FVXXU7DWE3. De plus, cette mise à jour de logiciel est en cours d’arrivée sur les Galaxy M32 de l’Inde avec la version du firmware M32FXXU7DWF3.

Enfin, la mise à jour de juin est en cours d’arrivée sur les Samsung Galaxy A04 de l’Inde et du Népal avec le numéro de compilation M045FDDS2CWF3.

Dans chacun des cinq cas, le nouveau firmware inclut le correctif de sécurité de juin 2023, qui résout plus de 60 problèmes de sécurité et de confidentialité, corrige quelques erreurs détectées dans l’interface utilisateur, et améliore les performances et la stabilité de ces 5 appareils.

Si vous possédez l’un de ces 5 Galaxy M dans l’un des pays mentionnés et que vous souhaitez appliquer cette mise à jour, il vous suffit d’accéder aux Paramètres de votre smartphone, de vous rendre dans la section Mise à jour logicielle et d’appuyer sur le bouton Télécharger et installer.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :