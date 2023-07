Apple prévoit de lancer un boîtier de chargement avec USB-C pour les AirPods Pro

Apple prévoit de lancer un nouvel étui de charge pour les AirPods qui aurait comme principale nouveauté le port USB-C.

Apple veut incorporer l’USB-C à l’étui des AirPods Pro.

Il est bien connu que l’Union européenne va adopter une nouvelle loi qui obligera Apple à équiper les iPhone – probablement les 15 modèles – du connecteur USB-C. Mais ce ne sera pas seulement pour les iPhone, car cette mesure s’étendrait à d’autres produits de la société comme par exemple les AirPods, car leur étui de charge possède également le connecteur Lightning.

Mais tout semble indiquer que cela va changer très bientôt car selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple prépare un nouvel étui de charge pour les AirPods Pro qui intégrera l’USB-C comme principale nouveauté et sera lancé avec les iPhone 15 le mois prochain, en septembre.

Nouvel étui de charge avec USB-C pour les AirPods Pro

Comme le souligne Mark Gurman, Apple travaille sur un lancement conjoint avec les iPhone 15 et iPhone 15 Pro : un étui mis à jour pour les AirPods Pro qui remplacerait le port Lightning par l’USB-C. Ce dernier, selon les rumeurs, serait également le port adopté par le prochain modèle d’iPhone.

La transition vers le USB-C symbolise une étape significative pour Apple, en abandonnant sa connexion Lightning, et suggère l’intention de l’entreprise d’unifier sa base de connectivité. Ce changement offrirait une plus grande polyvalence aux appareils d’Apple et faciliterait leur interopérabilité.

Apple veut améliorer notre audition avec les AirPods

Apple chercherait également à explorer de nouveaux domaines dans le domaine de la santé avec une fonction de test d’audition. Ce nouveau développement, qui serait mis en place dans ses AirPods, émettrait différents tons dans l’oreille de l’utilisateur pour mesurer la réponse auditive et détecter d’éventuelles anomalies.

Le mode opératoire de cette fonction innovante serait similaire à celui de l’application ECG de l’Apple Watch, qui a déjà démontré sa capacité à identifier des irrégularités cardiaques. Ainsi, la fonction de test d’audition permettrait aux AirPods d’évaluer la qualité de l’audition de l’utilisateur.

Mais Apple ne s’arrête pas là. Dans son effort constant pour intégrer davantage de fonctions de santé dans ses appareils, l’entreprise envisagerait d’incorporer des capteurs supplémentaires dans le matériel des AirPods. Un exemple en serait la surveillance de la température corporelle par le canal auditif.

Cette fusion de la technologie et de la santé met en évidence l’engagement d’Apple à améliorer la vie de ses utilisateurs grâce à des fonctionnalités telles que celle décrite.

