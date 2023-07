Si vous souhaitez essayer toutes les nouvelles fonctionnalités de MIUI avant tout le monde, Xiaomi a rouvert son programme bêta : voici les 51 appareils pris en charge.

Vous êtes nombreux à nous demander comment accéder au célèbre programme Mi Pilot de Xiaomi pour pouvoir tester toutes les nouvelles fonctionnalités de MIUI avant tout le monde. Ce programme n’est pas disponible à tout moment, car la marque ne l’ouvre qu’à des moments précis, et nous sommes actuellement dans l’un de ces moments.

Et, comme nous avons pu le lire via XiaomiuiXiaomi a rouvert son programme Mi Pilot pour MIUI 14 pour un maximum de 51 appareils compatibles. Dans ce billet, nous vous expliquons comment vous inscrire et quels smartphones pourront profiter des dernières nouveautés de la marque en accès anticipé.

Exigences du programme MIUI 14 Mi Pilot et appareils compatibles

La première chose que vous devez savoir avant de pouvoir rejoindre ce programme sont les exigences que vous allez devoir remplir car, dans le cas contraire, Xiaomi n’acceptera pas notre entrée et nous ne pourrons pas profiter de ces bêtas à l’avance. Parmi eux, nous pouvons trouver les suivants :

Le téléphone du candidat doit être inclus dans la liste des appareils compatibles.

Le demandeur doit être âgé d’au moins 18 ans.

Vous devez être connecté à votre téléphone portable avec le même compte Mi que celui que vous avez utilisé pour demander la mise à jour.

Veuillez noter que certains problèmes peuvent survenir au cours du processus de mise à jour. L’utilisateur exécute donc la mise à jour à ses propres risques.

Les développeurs doivent être informés des mises à jour publiées.

Si, dans votre cas, vous remplissez toutes ces conditions, l’étape suivante consiste à accéder à l’application Site web MIUI 14 My Pilot et commencez le processus indiqué sur cette page. Une fois que nous les aurons complétés, Xiaomi devra valider notre accès au programme et, si c’est le cas, nous commencerons à recevoir régulièrement des bêtas de MIUI 14 pour notre appareil.

Enfin, comme nous l’avons mentionné plus haut, il y a un total de 51 smartphones Xiaomi compatibles avec ce programme, nous vous recommandons donc de les vérifier pour voir si votre modèle en réalité partie ou non :

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi Pad 5

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10T / Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10T Lite

Redmi A2 / Redmi A2+

Redmi Note 12 Pro 5G / Pro+ 5G

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro 4G

Redmi Note 12S

Redmi Note 12 4G NFC

Redmi Note 12 4G

Redmi Pad

Redmi A1

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11S

Redmi Note 11 / NFC

Redmi 10C

Redmi Note 10 5G

Redmi 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 JE

Redmi Note 10T

Redmi Note 10T 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10

Redmi 10A

Redmi Note 9T

Redmi 9T

Redmi Note 8 2021

Ainsi, si vous souhaitez essayer toutes les nouvelles fonctionnalités de MIUI avant tout le monde, vous pouvez le faire avec ce programme MIUI 14 Mi Pilot. Nous ne savons pas combien de temps il sera ouvert, nous vous recommandons donc de vous dépêcher de vous inscrire car l’accès n’est pas toujours disponible.

Source | Xiaomiui

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :