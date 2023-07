6,600 Mbps de vitesse, 1 TB de capacité et 53% de remise

Un des disques SSD les plus rapides du marché s’effondre du jour au lendemain.

Les SSD de type M.2 ont été l’évolution nécessaire pour tous ceux qui nécessitaient un démarrage instantané des systèmes.

Vous cherchez à étendre la mémoire interne de votre ordinateur portable et accélérer le démarrage du système ? Facile, nous avons la solution. Nous venons de trouver une offre qui vous ravira. Le Crucial P5 Plus, l’un des disques SSD de type M.2 les plus rapides, vient de baisser son prix. Vous pouvez obtenir le modèle de 1 To de capacité pour seulement 145,99 67,99 euros sur Amazon.

Si l’on considère son prix d’origine, la baisse est de 53% dans cette offre. Si vous avez besoin de plus d’espace, le modèle de 2 To est désormais vendu à 284,99 120,99 euros également sur Amazon. Le meilleur de ce modèle Crucial P5 Plus est sa durabilité et sa grande vitesse, quasiment instantanée, aussi bien en lecture qu’en écriture.

Obtenez un disque SSD ultra-rapide avec plus de 50% de réduction

Le SSD Crucial P5 Plus, disponible en modèles de 1 To et 2 To de capacité, est un excellent choix pour ceux qui recherchent des performances exceptionnelles sur leur système. Ce SSD utilise la technologie PCIe 4.0 NVMe, ce qui lui permet d’atteindre des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu’à 6 600 Mbps et des vitesses d’écriture allant jusqu’à 5 500 Mbps. Même lorsqu’il est installé sur un système Gen3, les vitesses de lecture et d’écriture typiques sont de 3 300 Mbps et 2 700 Mbps respectivement.

Ce SSD est spécialement conçu pour répondre aux besoins des gamers hardcore, des professionnels et des créatifs qui exigent des performances informatiques de haut niveau. De plus, il est compatible avec la console PS5 et dispose d’un refroidisseur thermique pour maintenir les températures sous contrôle lors de longues sessions d’utilisation intensive.

Une caractéristique notable du Crucial P5 Plus est qu’il a été développé avec sa propre technologie de contrôleurs et de Micron Advanced 3D NAND, garantissant des performances optimales. Il a également été classé avec une durée de vie exceptionnelle, avec un MTTF (temps moyen entre les pannes) supérieur à 2 millions d’heures, ce qui démontre sa fiabilité à long terme.

Pour une tranquillité d’esprit supplémentaire, ce SSD est livré avec une garantie limitée de 5 ans ou jusqu’à ce qu’il atteigne une valeur de résistance nominale de 1 200 TBW (téraoctets écrits), ce qui garantit sa durabilité et sa protection sur une période très longue. Vous pouvez également le transformer en un excellent SSD portable avec un boîtier approprié, ce qui augmentera sa durabilité.

Le Crucial P5 Plus de type M.2 est un choix idéal pour ceux qui recherchent un SSD haute performance. Avec des vitesses de transfert rapides, une technologie avancée, une compatibilité avec les systèmes de dernière génération et une garantie solide, ce SSD est parfait pour répondre aux exigences des joueurs, des professionnels et des créatifs exigeants.

➡️ Voir l’offre Crucial P5 Plus (1 To)

➡️ Voir l’offre Crucial P5 Plus (2 To)

Pour ce prix promotionnel, il est difficile de résister à l’achat. Personnellement, je pense que je vais opter pour l’unité de 1 To pour y stocker le système d’exploitation et les programmes demandant des performances et une vitesse supérieures, comme les éditeurs vidéo ou d’images.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette publication, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal des bonnes affaires d’Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

