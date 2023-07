Apple Vision Pro considéré comme un contrôleur porté au doigt

Apple est sur le point de lancer son casque de réalité mixte Vision Pro plus tard cette année, qui utilisera le suivi manuel et oculaire pour le contrôle. Cependant, selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple a envisagé un périphérique d’entrée porté au doigt pour le casque au cours de son cycle de développement. Dans cet article, nous allons explorer les détails de ce plan et pourquoi Apple a pris la décision d’utiliser le suivi des yeux et les mouvements de la main pour contrôler le Vision Pro.

Doigt – Considération du contrôleur usé

Au cours du cycle de développement du Vision Pro, Apple a testé des contrôleurs de réalité virtuelle tiers d’entreprises comme HTC. Le rapport affirme que la société a ensuite effectué des travaux sur un périphérique d’entrée porté au doigt. En fin de compte, Apple a décidé que l’utilisation du suivi des yeux et des mouvements de la main pour contrôler le Vision Pro était la « solution la plus élégante ».

Lorsque Nilay Patel, rédacteur en chef de The Verge, a testé le casque, il a pensé que le suivi oculaire était solide. Il confirme également que les utilisateurs peuvent garder leurs mains sur leurs côtés ou sur leurs genoux, en tapotant leur pouce et leurs doigts ensemble pour interagir avec le monde virtuel.

La décision d’Apple d’utiliser le suivi des yeux et les mouvements de la main pour le contrôle est conforme à son objectif de créer des expériences utilisateur intuitives et naturelles. L’entreprise a l’habitude de rendre les technologies complexes assez simples. La société le met également à la disposition du marché et l’Apple Vision Pro ne fait pas exception. Cependant, cet appareil ne sera pas bon marché. En utilisant le suivi des yeux et les mouvements de la main, Apple crée une expérience plus immersive et intuitive pour les utilisateurs.

Qu’est-ce que le casque de réalité mixte Vision Pro ?

Le Vision Pro est un casque de réalité mixte qui a été annoncé par Apple lors de sa WWDC annuelle en juin 2023. Il s’agit d’un appareil informatique spatial qui permet aux utilisateurs d’interagir avec des applications et d’autres contenus numériques en utilisant leurs mains, leurs yeux et leur voix. Il fait ces choses tout en maintenant un sentiment de présence physique. Le casque prend en charge la visualisation d’objets 3D et l’enregistrement vidéo spatial et la photographie. L’Apple Vision Pro est un casque de réalité mixte, ce qui indique qu’il combine des éléments de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Alors que la réalité virtuelle crée un environnement complètement immersif, la réalité augmentée superpose le contenu numérique au monde réel.

Le casque est capable d’afficher à la fois du contenu VR et AR. Le Vision Pro n’est pas transparent et tout ce que l’utilisateur voit est numérique. Pour le contenu AR qui ne fait pas disparaître l’environnement, Apple utilise des caméras qui cartographient ce qui se trouve devant l’utilisateur. Il le traduit ensuite en une image numérique augmentée d’éléments virtuels. Le casque est conçu pour couvrir complètement les yeux et bloquer tout l’environnement de l’utilisateur

Cas d’utilisation potentiels pour le Vision Pro

Le casque de réalité mixte Apple Vision Pro offre un large éventail de cas d’utilisation potentiels, notamment :

1. Divertissement :

Le Vision Pro est conçu pour offrir une expérience de divertissement immersive, permettant aux utilisateurs d’interagir avec des mondes virtuels en utilisant leurs mains, leurs yeux et leur voix. Apple a fait des percées en prenant en charge le problème de se sentir isolé et vulnérable lors de l’utilisation de la technologie VR.

2. Industriel :

Le Vision Pro pourrait être utilisé dans le secteur industriel pour fournir des environnements de formation immersifs aux équipes de sauvetage, aux pompiers forestiers, aux équipes logistiques et à d’autres travailleurs. Le casque pourrait également combiner des commandes du monde réel et des visuels numériques pour éduquer les opérateurs sur la façon d’utiliser toutes sortes d’équipements.

3. Éducation :

Le Vision Pro pourrait être utilisé dans l’éducation pour offrir des expériences d’apprentissage immersives aux étudiants. Par exemple, les élèves pourraient explorer des sites historiques ou des concepts scientifiques dans un environnement virtuel.

4. Soins de santé :

Le Vision Pro pourrait être utilisé dans le domaine de la santé pour fournir une formation immersive aux professionnels de la santé. Par exemple, les chirurgiens pourraient pratiquer des procédures dans un environnement virtuel avant de les exécuter sur de vrais patients.

5. Jeux :

Le Vision Pro pourrait être utilisé pour les jeux, permettant aux utilisateurs d’interagir avec les mondes virtuels d’une manière plus immersive que les systèmes de jeu traditionnels.

6. Conception :

Le Vision Pro pourrait également être utilisé dans la conception, permettant aux architectes et aux ingénieurs de visualiser et de manipuler des modèles 3D dans un environnement virtuel.

7.Communication :

Le Vision Pro pourrait être utilisé pour la communication à distance, permettant aux utilisateurs d’interagir les uns avec les autres dans un environnement virtuel.

8. Vente au détail :

Le Vision Pro pourrait être utilisé dans le commerce de détail pour offrir des expériences d’achat immersives aux clients. Par exemple, les clients pourraient essayer des vêtements virtuels ou voir à quoi ressembleraient les meubles de leur maison.

9. Art :

Le Vision Pro pourrait être utilisé dans l’art, permettant aux artistes de créer et de manipuler des modèles 3D dans un environnement virtuel.

10. Métavers :

Le Vision Pro pourrait être utilisé pour redonner vie au métaverse, en fournissant une plate-forme permettant aux utilisateurs d’interagir les uns avec les autres dans un environnement virtuel.

Les cas d’utilisation potentiels du casque de réalité mixte Vision Pro sont vastes et variés, et il sera intéressant de voir comment les utilisateurs et les industries adoptent cette nouvelle technologie.

Derniers mots

Le prise en compte par Apple d’un contrôleur porté au doigt pour le casque de réalité mixte Vision Pro au cours de son cycle de développement souligne l’engagement de l’entreprise à explorer toutes les options lorsqu’il s’agit de créer des expériences utilisateur intuitives et naturelles. Cependant, à la fin, Apple a décidé que l’utilisation du suivi des yeux et des mouvements de la main était la solution la plus élégante. Avec la sortie de Vision Pro plus tard cette année, il sera intéressant de voir comment les utilisateurs réagissent à cette nouvelle approche du contrôle de la réalité mixte. Gardez un œil sur nous et nous vous donnerons plus de détails sur cet appareil au fur et à mesure qu’il tombe dans le domaine public.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine