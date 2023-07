Samsung devance l’Apple Store sur la droite avec sa nouvelle boutique en Corée du Sud.

Samsung a ouvert un store dans le même quartier de Séoul où se trouve l’Apple Store et c’est tout simplement impressionnant par sa taille et ses fonctionnalités.

Le nouveau store de Samsung en Corée du Sud comprend 6 étages et 2000 mètres carrés d’espace.

Samsung est en fête, il y a seulement quelques jours, il a inauguré un nouveau store dans le quartier de Gangnam à Séoul (Corée du Sud). Il est important de mentionner l’emplacement, car ce nouvel établissement de la marque coréenne partage le quartier avec un Apple Store qui a ouvert en avril, il y a seulement quelques mois. Le store Samsung n’a rien à envier à celui d’Apple, car il a une taille spectaculaire et des fonctionnalités très intéressantes pour les visiteurs.

Comme le rapporte SamMobile, le nouveau store de Samsung en Corée du Sud a 2000 mètres carrés d’espace répartis sur 6 étages différents. Tout au long du store, les utilisateurs pourront essayer les produits de la marque, des téléphones mobiles aux lunettes de réalité virtuelle, ainsi que choisir de nouvelles couleurs pour les appareils électroménagers tels que le réfrigérateur et voir en 3D à quoi ils ressembleraient. Ce nouveau Samsung Store promet une expérience amusante, la visite en vaut vraiment la peine.

Voici le nouveau store Samsung en Corée du Sud

Samsung vient d’ouvrir un nouveau store à Séoul, plus précisément dans le quartier de Gangnam. Les comparaisons sont inévitables, car quelques mois auparavant, l’ouverture d’un nouveau Apple Store a eu lieu au même endroit. Il semble que Samsung n’ait rien laissé au hasard pour devancer cet Apple Store, car il a créé son plus grand store à ce jour.

Le Samsung Store récemment ouvert a une taille de 2000 mètres carrés et 6 étages, du sous-sol à la cinquième. Sa visite était limitée aux fans de Samsung le premier jour, mais elle est maintenant ouverte au grand public. En réalité, le store dispose d’espaces spécifiques pour attirer les utilisateurs de la génération Z (milieu des années 90 et début des années 2000) et de la génération Millenial (début des années 80 jusqu’au début des années 90).

En entrant dans le store, les visiteurs peuvent scanner un code QR pour connaître les types de produits et d’expériences disponibles à chaque étage. Bien sûr, dans ce Samsung Store, ils pourront essayer la plupart des produits de la marque : téléphones mobiles, tablettes, écouteurs, téléviseurs intelligents… En réalité, ils peuvent même essayer les écrans de jeu en jouant pendant un certain temps sur les ensembles situés dans le store.

Cet établissement Samsung propose une grande partie des produits du catalogue, mais pas tous. Néanmoins, vous pouvez connaître et comparer les caractéristiques de ces appareils qui ne sont pas disponibles pour les essayer. Les visiteurs peuvent également porter les lunettes de réalité virtuelle dans la zone BeSpoke Home Meta, où ils peuvent jouer avec la couleur des appareils électroménagers et voir en 3D à quoi ils ressembleraient.

Le store Samsung dispose également d’un endroit pour prendre un café et immortaliser le moment avec l’un de ses smartphones. De plus, il y a aussi d’autres zones qui abritent des expériences interactives, des conférences et le service client pour les utilisateurs de l’entreprise. Celui qui entre dans ce Samsung Store sait déjà qu’il pourra passer des heures à l’intérieur sans s’ennuyer un instant.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :