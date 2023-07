iOS 17 t’aidera à savoir ce que signifient les icônes sur les étiquettes des vêtements

iOS 17 a une fonction incroyable qui détecte et explique les icônes des étiquettes de nos vêtements.

Nouvelle fonctionnalité d’iOS 17 qui vous aidera à comprendre les icônes des étiquettes de vêtements

Petit à petit, nous découvrons de petits détails sur iOS 17 qui nous facilitent un peu la vie, comme par exemple, la possibilité d’insérer des mots de passe n’importe où ou même des fonctions qui protègent notre vie privée, parmi de nombreuses autres choses. Le fait est que récemment, une fonctionnalité qui était passée inaperçue a été découverte : la possibilité de reconnaître les icônes qui apparaissent sur l’étiquette des vêtements et de nous expliquer leur signification. Une signification que peu de personnes connaissent.

Voici comment fonctionne la nouvelle fonctionnalité d’iOS 17 qui déchiffre la signification des icônes présentes sur l’étiquette de nos vêtements

iOS a ajouté une fonctionnalité appelée Visual Search qui nous permet d’identifier des lieux importants dans les villes, la race de notre chien ou de notre chat, les types de plantes, etc. C’est très simple, il vous suffit d’ouvrir une photo et d’appuyer sur la lettre i en bas, si l’application Photos détecte quelque chose, des étoiles apparaîtront pour vous indiquer qu’il y a des informations à afficher. Lorsque vous déployez l’option, vous obtenez des informations sur ce qui apparaît sur la photo.

Et la même méthode sera utilisée ici dans iOS 17 pour reconnaître les icônes qui apparaissent sur l’étiquette de nos vêtements. Avec une simple photo, iOS 17 sera capable de nous dire ce que indique chacune des icônes avec une brève explication pour que nous puissions comprendre leur signification. Quelque chose de très facile à réaliser, comme l’explique Federico Viticci sur Mastodon.

Ainsi, tout ce que nous aurons à faire pour utiliser cette fonction, c’est capturer l’étiquette d’un vêtement et ouvrir la photo pour appuyer sur le bouton Visual Search (la lettre i en bas) et accéder à toutes les informations qui nous seront fournies. Comme nous l’avons dit, c’est court mais ça va directement à l’essentiel et nous permet de comprendre la signification des icônes.

Comme nous pouvons le voir sur la photo d’exemple, iOS 17 peut détecter de nombreuses icônes, il sera donc rare que l’une de celles qui apparaissent sur notre photo ne soit pas détectée par cette fonctionnalité. iOS 17 est sur le point de lancer sa version bêta publique et restera en phase bêta jusqu’en septembre.

