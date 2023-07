6 smartphones Android bon marché avec un design très similaire à celui de l’iPhone.

Si vous souhaitez avoir un téléphone avec une esthétique similaire à celle de l’iPhone, mais sans dépenser autant d’argent, nous vous recommandons 6 alternatives similaires et bon marché.

Sur le marché des téléphones Android, nous pouvons trouver des alternatives bon marché au design similaire à celui de l’iPhone.

Les iPhone, les téléphones d’Apple, ont un design caractéristique qui nous permet de les reconnaître instantanément aussi bien par l’arrière que par l’avant. Si vous aimez l’esthétique des iPhone, mais que vous les trouvez trop chers, vous pouvez trouver des téléphones Android beaucoup moins chers sur le marché qui ont un design similaire. En particulier, dans ce guide, nous vous recommandons 6 smartphones Android au design similaire à celui de l’iPhone qui sont nettement plus abordables.

Nous devons mentionner que, en plus de ceux mentionnés ci-dessous, il y a d’autres téléphones au design similaire à celui de l’iPhone avec le système d’exploitation Android. Cependant, ils ont un prix qui n’est pas abordable. L’un d’entre eux peut être le Xiaomi 13 Lite, avec une petite capsule en haut de l’écran qui rappelle l’île dynamique des derniers iPhone.

Nous pouvons également mentionner le Nothing Phone (1), avec un design de lignes droites et une disposition des boutons qui rappelle l’iPhone 12. Les deux téléphones Android mentionnés ont un prix égal ou supérieur à 400 euros, il vaut donc mieux se tourner vers d’autres alternatives si vous recherchez des téléphones bon marché au design similaire à celui de l’iPhone.

realme C55

Le realme C55 est reconnu comme le premier téléphone Android avec une « île dynamique » à la manière de l’iPhone 14. En réalité, il n’a pas une « île dynamique » comme telle, mais plutôt une mini capsule qui se déploie en haut de l’écran et qui rappelle beaucoup cet élément des derniers iPhone.

L’analyse du realme C55 nous a permis de découvrir de première main le fonctionnement de cette capsule de petite taille. Pour le moment, elle n’apparaît que lorsque nous chargeons le téléphone, dans cette petite barre, nous pouvons voir le niveau de batterie actuel et une notification lorsque la charge est terminée. De plus, realme s’est engagé à étendre ses fonctionnalités avec de futures mises à jour, ce qui le rendra encore plus utile.

Il existe d’autres éléments de ce realme C55 qui nous rappellent le design de l’iPhone, comme les deux grandes caméras à l’arrière et les lignes droites sur les côtés. En réalité, le design est l’un de ses points forts, car il s’agit d’un téléphone très beau. Il se distingue également par la bonne qualité de sa caméra principale et sa bonne autonomie. Si vous souhaitez vous le procurer, il a un prix habituel inférieur à 200 euros dans des stores comme Amazon, PcComponentes et Ebay.

realme C55

Redmi 12

En termes d’esthétique, Xiaomi propose l’un des téléphones Android les plus similaires à l’iPhone. Il est curieux que ce soit le Redmi 12, l’un de ses smartphones les moins chers. Si nous regardons l’image précédente, nous voyons que le design de ce téléphone est très similaire à celui de l’iPhone, tant par la forme des caméras arrière que par la perfection de ses côtés.

En réalité, si nous jetons un coup d’œil rapide à l’arrière, nous voyons qu’il ressemble beaucoup à l’iPhone. À l’avant, il dispose d’un écran de 6,79 pouces, ce qui le rapproche davantage de l’iPhone 14 Plus. De plus, le smartphone de Xiaomi est équipé d’un processeur MediaTek Helio G88 pour une utilisation de base, d’une caméra arrière de 50 mégapixels et d’une grande batterie de 5 000 mAh qui offrira plusieurs jours d’autonomie.

Le Redmi 12 est disponible dans une seule configuration avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, avec un prix de vente recommandé de 199,99 euros. C’est le prix qu’il maintient dans la boutique officielle de Xiaomi, bien qu’on puisse le trouver sur Amazon autour de 150 euros.

Redmi 12

OPPO Reno 7

Parmi les téléphones Android bon marché au design similaire à celui de l’iPhone, on trouve également l’OPPO Reno 7. Plus précisément, c’est sa forme qui nous rappelle celle des smartphones d’Apple, notamment par ses bords droits. De plus, il a un poids proche de l’iPhone 14, 175 grammes, ce qui le rend similaire en termes d’expérience d’utilisation. Cependant, l’écran de l’OPPO Reno 7 est légèrement plus grand que celui de l’iPhone 14, il n’est donc pas aussi compact.

Le Qualcomm Snapdragon 680 assure la puissance du téléphone OPPO, prêt à offrir de bonnes performances pour la plupart des tâches. Son écran AMOLED est de bonne qualité, tout comme l’appareil photo de 64 mégapixels situé à l’arrière. En ce qui concerne l’autonomie, il est bien soutenu par une batterie de 4 500 mAh avec charge rapide de 33 W. Cet OPPO Reno 7 a un prix initial de 329 euros, mais vous pouvez l’acheter moins cher sur Amazon et dans la boutique en ligne d’OPPO.

OPPO Reno 7

Cubot P80

Une des options les moins connues de ce guide est ce Cubot P80, avec un design si similaire à l’iPhone 14 Pro qu’il est même surprenant. Premièrement, il nous rappelle le téléphone d’Apple pour les mêmes raisons que les téléphones mentionnés précédemment, c’est-à-dire la rectitude de ses côtés. Deuxièmement, les similitudes sont également évidentes en ce qui concerne le design du module des caméras arrière. Ce sont trois objectifs placés de manière très similaire, avec les deux grands à gauche et un plus petit à droite.

Au-delà de ces aspects, le Cubot P80 est un téléphone basique avec lequel vous profiterez d’un grand écran Full HD+, de bonnes performances pour les tâches les plus simples et d’une bonne autonomie. Son prix ? À partir de 189,99 euros, mais il est facile de le trouver sur Amazon en vente aux alentours de 159,99 euros. Vous pourrez choisir parmi des couleurs qui nous rappellent également l’iPhone, comme le bleu et le violet.

Cubot P80

realme C53

Tout comme son grand frère, le realme C55, ce realme C53 a également un design très similaire à celui de l’iPhone. L’élément qui nous rappelle le plus le terminal d’Apple est la Mini Capsule, cette bande de couleur noire qui apparaît en haut de l’écran à la manière de l' »île dynamique ». De plus, la disposition des caméras arrière nous rappelle beaucoup celles de l’iPhone 14 Pro, tout comme le choix des bords si plats.

De ce realme C53, vous devez également savoir qu’il possède un écran de 6,74 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui promet des images de bonne qualité. Nous vous le recommandons également pour ses 6 Go de RAM et sa grande batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide de 33 W.

Le realme C53 a un prix de vente recommandé de 179 euros, mais il est généralement moins cher dans des stores comme PcComponentes et MediaMarkt.

realme C53

vivo Y35

Enfin, le vivo Y35 est une bonne alternative si vous voulez un téléphone au design similaire à celui de l’iPhone sans dépenser autant d’argent. Les bords droits sont caractéristiques de l’esthétique des smartphones de vivo, ligne qui est maintenue dans ce vivo Y35. Par conséquent, la forme de ce téléphone bon marché est similaire à celle de l’iPhone. De plus, c’est un téléphone fin (8,28 millimètres) et léger (188 grammes), il est donc confortable à utiliser.

vivo Y35

Concernant ce vivo Y35, vous devez également savoir qu’il dispose d’un écran LCD de 6,58 pouces avec une résolution Full HD+, d’un processeur Snapdragon 860 qui offre de bonnes performances et d’un triple appareil photo arrière dirigé par une lentille de 50 mégapixels. De plus, il est disponible dans une seule version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Vous n’avez pas à vous soucier de l’autonomie, car sa batterie de 5 000 mAh tient bien la route.

Le vivo Y35 est commercialisé avec un prix de 279 euros, bien qu’il baisse parfois de prix dans des stores tels que MediaMarkt, Amazon et PcComponentes, vous permettant ainsi de l’obtenir à un prix inférieur.

