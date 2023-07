Il y a 5 000 millions de téléphones inutilisés dans le monde entier. Maintenant, l’industrie veut les récupérer.

Au cours des dernières années, une dynamique générale de « utiliser et jeter » s’est imposée parmi les utilisateurs de téléphones mobiles, car généralement, lorsque nous achetons un nouveau téléphone, nous gardons l’ancien dans le tiroir pour avoir un appareil de secours en cas de panne de l’appareil principal. Cela a conduit à 5 milliards de smartphones inutilisés dans le monde entier qui ne sont ni recyclés ni réutilisés .

Il semble qu’enfin, l’industrie mobile a décidé de ne plus ignorer ce problème et s’est engagée à récupérer ces milliards de téléphones mobiles « inactifs » pour créer une économie « circulaire » et réduire l’impact des déchets électroniques sur la planète.

La GSMA, une organisation représentant l’industrie mobile dans le monde entier, a publié un article sur son site web annonçant qu’elle s’est associée à 12 des principaux opérateurs de télécommunications du monde pour recycler ou réutiliser les 5 milliards de terminaux actuellement inutilisés ou stockés dans des tiroirs depuis des années.

Ces douze opérateurs sont BT Group, Globe Telecom, GO Malta, Iliad, KDDI, NOS, Orange, Proximus, Safaricom, Singtel, Tele2 et Telefónica et tous se sont engagés à:

Augmenter la récupération des téléphones mobiles « inactifs » : premièrement, ces douze opérateurs ont promis que d’ici 2030, la quantité de dispositifs mobiles d’occasion collectés grâce à leurs programmes de récupération représentera au moins 20% du total des téléphones mobiles neufs vendus directement à leurs clients .

Stimuler la récupération des téléphones mobiles et éviter que les appareils ne soient mis en décharge ou incinérés : de plus , ces douze opérateurs se sont également engagés à ce que d’ici 2030, 100% des terminaux mobiles d’occasion collectés via leurs plans de récupération soient réparés, réutilisés ou transférés à des organisations de recyclage contrôlées.

Évidemment, l’objectif principal de cet accord est de réduire les « déchets électroniques » produits chaque année dans le monde entier, car un téléphone reconditionné peut avoir < strong>87% moins d’impact climatique qu’un appareil neuf. Ainsi, grâce à cette initiative, la GSMA et les opérateurs mobiles souhaitent prolonger la durée de vie des smartphones et recycler les matériaux qui ne sont plus nécessaires pour < strong> être utilisés dans la fabrication de nouveaux terminaux .

La GSMA estime que les 5 milliards de téléphones mobiles actuellement inutilisés pourraient permettre de récupérer de l’or, du palladium, de l’argent, du cuivre et d’autres minéraux critiques d’une valeur de 8 milliards de dollars et permettre de fabriquer suffisamment de cobalt pour alime. electric< strong> r 10 millions de batteries de voitures électriques .

Orange et Tele2 sont les deux opérateurs mobiles les plus impliqués dans ce projet , comme confirmé par les communiqués respectifs. Ainsi, tout d’abord, Philippe Lucas, EVP Devices and Partnerships d’Orange a déclaré ceci:

« Cette initiative souligne l’importance de l’élan en cours dans la communauté des opérateurs pour stimuler la décarbonisation et l’économie circulaire, et nous sommes fiers d’en faire partie. travailler collectivement peut réussir, Orange joue donc un rôle clé dans la longévité des dispositifs dans l’écosystème des smartphones, travaillant avec des fournisseurs de matériel et des systèmes d’exploitation de la même manière. Initiatives comme celles-ci soulignent notre engagement inébranlable pour un avenir durable et soutiendront la mission d’Orange à atteindre les émissions nettes de carbone zéro d’ici 2040 « . »

De même, Erik Wottrich, directeur de la durabilité chez Tele2 a déclaré ceci à propos de sa participation à ce programme:

« La quantité croissante de déchets électroniques, y compris les téléphones mobiles, générée chaque année est non seulement un défi environnemental pour notre secteur, mais également une perte massive de valeur financière potentielle. Promouvoir un flux de ressources plus circulaire est une priorité clé pour Tele2, et je suis reconnaissant de pouvoir contribuer à cette priorité en menant ce projet de GSMA avec Orange. Étant donné que les avantages environnementaux et commerciaux de la mise en œuvre d’un modèle commercial circulaire sont clairs, j’espère que de nombreux autres opérateurs du monde entier se joindront à nous dans la ambition d’atteindre zéro gaspillage et un taux de retour accru d’ici 2030 « . »

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :