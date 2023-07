Il y a 2 000 mémoires USB incrustées dans les murs du monde entier, mais elles sont là pour une bonne raison.

Il y a 13 ans, l’artiste allemand Aram Bartholl a créé un projet appelé « USB Dead Drop » qui consistait à insérer une clé USB dans un mur avec un ou plusieurs fichiers pour encourager l’échange de ces fichiers sans Internet.

Découvrez pourquoi il y a des milliers de clés USB insérées dans les murs d'une centaine de pays dans le monde et à quoi elles servent

Si vous vous promenez dans la rue et que vous voyez une clé USB insérée dans un mur, vous pourriez imaginer qu’il s’agit d’une manœuvre d’un cybercriminel pour infecter de logiciels malveillants les smartphones Android et les iPhones des utilisateurs curieux, ou bien d’un projet ultra-secret du gouvernement de votre pays. Mais c’est loin de la réalité.

Il faut avouer que cela est réel, car il y a plus de 2 000 clés USB insérées dans les murs du monde entier, mais elles sont là en raison d’un projet artistique qui a commencé à New York en 2010.

Le projet « USB Dead Drop » compte désormais un total de 2 263 clés USB insérées dans les murs du monde entier

Il y a 13 ans, l’artiste allemand « tech » Aram Bartholl a créé un projet appelé « USB Dead Drop » dans le but de favoriser l’échange de fichiers entre des utilisateurs anonymes sans avoir besoin de se connecter à Internet, une sorte de réseau P2P hors ligne.

Bartholl a commencé par insérer 5 clés USB dans les murs de la ville de New York, et aujourd’hui, il y a déjà 2 263 clés USB insérées dans les murs d’une centaine de pays du monde entier, dont une à Madrid.

Après vous avoir raconté cela, vous vous demandez sûrement si n’importe qui peut laisser une clé USB dans un mur de sa ville, et la réponse est oui, mais vous devez respecter certaines règles. Aram Bartholl lui-même explique sur la page web de son projet que quiconque souhaite y contribuer doit suivre un certain nombre de règles :

Acheter une clé USB de la capacité désirée

Retirer son boîtier en plastique et envelopper ses composants électroniques avec du ruban adhésif

Insérer le manifeste de « USB Dead Drop » disponible sur son site web

disponible sur son site web Placer la clé USB dans une position accessible facilement avec un ordinateur ou un téléphone portable

Utiliser du ciment pour sceller la clé USB dans une fissure ou un trou du mur

Prendre trois bonnes photos à télécharger sur le site web de Bartholl

Ainsi, si vous voulez voir tous les emplacements où se trouvent ces clés USB, il vous suffit de vous rendre sur le site web de « Dead Drop » et de consulter sa base de données, qui vous indique la localisation de la clé USB avec ses coordonnées et vous montre plusieurs photos du lieu où elle est insérée, ainsi qu’une carte pour la localiser plus facilement.

De plus, sachez que ce projet ne viole pas la loi sur la propriété intellectuelle car les utilisateurs qui placent ces clés USB partagent simplement des fichiers avec d’autres personnes sans but lucratif. Cependant, tout comme avec n’importe quelle autre clé USB dont vous ignorez la provenance, il est recommandé de scanné les fichiers téléchargés avec un antivirus pour éviter qu’ils n’endommagent votre téléphone portable ou votre ordinateur.

