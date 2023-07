Meilleurs 3 Thèmes MIUI pour les appareils Xiaomi [Mise à jour : 02 juillet 2023]

Il existe de nombreux thèmes MIUI différents pour les appareils Xiaomi parmi lesquels choisir lors de la personnalisation de votre appareil Xiaomi, mais lesquels sont les meilleurs ? Voici une liste de nos favoris, basée sur leur design, leurs fonctionnalités et leur convivialité générale. Que vous recherchiez quelque chose de sobre et moderne ou de ludique et excentrique, ces thèmes MIUI pour Xiaomi répondront à vos besoins !

Bien que les thèmes MIUI soient beaux, certains utilisateurs peuvent vouloir installer des thèmes pour Xiaomi. Ils peuvent souhaiter utiliser des thèmes plus agréables et plus faciles à utiliser, ou l’interface de leur logiciel préféré. Changer votre thème Xiaomi et utiliser celui qui vous convient crée un sentiment d’appartenance. Dans ce contexte, nous avons compilé les thèmes MIUI les plus appréciés et les meilleurs pour les appareils Xiaomi.

Si vous souhaitez personnaliser votre appareil Xiaomi, l’une des meilleures façons de le faire est d’utiliser des thèmes du marché des thèmes Xiaomi. Cependant, en raison du grand nombre de thèmes produits pour Xiaomi, les utilisateurs peuvent ne pas être en mesure de choisir lesquels sont beaux et performants. Bien qu’il existe une grande bibliothèque de thèmes pour Xiaomi, tous ne fonctionnent peut-être pas correctement et efficacement. Pour trouver et utiliser les meilleurs thèmes pour Xiaomi, vous pouvez lire cet article et choisir parmi la liste compilée des meilleurs thèmes pour les appareils Xiaomi.

Qu’est-ce qu’un thème MIUI ?

C’est une question qui peut sembler simple, mais la réponse est plus complexe que vous ne le pensez. En termes simples, un thème de téléphone est ce qui donne à votre appareil son apparence et son ambiance. Cela peut inclure tout, du papier peint aux icônes en via les polices. Alors que la plupart des téléphones sont livrés avec des thèmes par défaut que vous ne pouvez pas changer, les thèmes personnalisés deviennent de plus en plus populaires. Si vous souhaitez donner à votre téléphone un nouveau look, consultez certains des meilleurs thèmes disponibles !

Meilleure liste de 3 thèmes MIUI en juillet 2023

Les thèmes sont conçus pour mettre en valeur votre smartphone de la meilleure façon possible. Xiaomi soutient les créateurs de thèmes et vous propose des milliers de thèmes. Nous avons étudié trois thèmes correspondant aux goûts et préférences des personnes. Quels sont donc ces thèmes ? Découvrons-les ensemble !

PUBG Mobile – Classic 2

Les joueurs de PUBG Mobile sont nombreux, et vous devez être excités d’avoir un thème spécial pour vous. Ce thème propose des personnages de PUBG Mobile sur votre écran de verrouillage, et le design unique du widget d’horloge fait le bonheur des passionnés de jeux. Voici le thème PUBG Mobile – Classic 2 !

Thème MIUI officiel_49

Ce thème MIUI officiel se distingue par ses icônes élégantes et son attrait esthétique. Vous vous sentez détendu en utilisant votre téléphone. Parce que ces arbres sont si agréables à regarder, ils vous aident même à oublier toutes les situations désagréables que vous avez pu vivre pendant la journée. Voici le thème MIUI officiel_49 !

Thème MIUI officiel_61

Enfin, nous avons le 3e thème MIUI officiel qui arrive. Ce thème associe les couleurs rouge et verte avec des icônes captivantes. Il évoque une sensation agréable lors de l’utilisation du thème, et vous devriez absolument l’essayer ! Voici le thème MIUI officiel_61 !

Nous avons atteint la fin de notre liste des 3 meilleurs thèmes MIUI. Cet article sera régulièrement mis à jour chaque mois, présentant les meilleurs thèmes MIUI qui répondent aux besoins des utilisateurs Xiaomi. N’oubliez pas de nous suivre pour plus de contenu.

Meilleure liste de 10 thèmes MIUI en novembre 2022

Certains fabricants de thèmes produisent de très beaux thèmes pour les appareils Xiaomi. Ces thèmes, qui tiennent compte des goûts et des souhaits des personnes, sont ceux que nous pouvons appeler les meilleurs. Voici les meilleurs thèmes MIUI que nous avons choisis en tant qu’éditeurs de Netcost-security.fr :

Expliquons tous ces thèmes un par un en détail. Voici tous les thèmes, captures d’écran et détails.

Meeyo

En poussant le thème sombre à un niveau supérieur, Meeyo modifie le design du thème sombre de MIUI. Ce thème est réalisé par le supporter de Netcost-security.fr, Krishan Kant. En même temps, ses icônes compréhensibles et agréables, ainsi que des conceptions d’icônes spéciales pour certaines applications tierces, rendent le thème très beau. Il présente également une interface utilisateur plus élégante en organisant soigneusement le panneau de contrôle. Il offre des designs plus beaux en organisant des widgets système. Téléchargez le thème MIUI 13 Meeyo ici. Ou vous pouvez rechercher « Meeyo » sur le store de thèmes Xiaomi.

Meeye

Ce thème, plus coloré et doux que Meeyo, propose plusieurs designs matériels. Le thème conçu par le même utilisateur propose plusieurs palettes de couleurs au lieu d’être complètement sombre. Vous pouvez également aimer ce thème, qui est utilisé assez souvent dans des couleurs transparentes. Téléchargez le thème MIUI 13 Meeye ici. Ou vous pouvez rechercher « Meeye » sur le store de thèmes Xiaomi.

Pure Pro

Vous remarquerez immédiatement le langage de conception différent utilisé par le thème Pure Pro MIUI 13. Il est axé sur un thème blanc qui donne une apparence propre. Et c’est vraiment bien. Toutes les icônes ont été refaites avec un style cohérent et il y a de nouveaux fonds d’écran également. L’esthétique générale est moderne et élégante. Même le panneau de notification a été redessiné pour être plus convivial. Vous pouvez télécharger le thème Pure Pro en effectuant une recherche sur le store de thèmes MIUI.

Plazma

Vous allez adorer le thème Plazma MIUI 13 ! Ce thème bleu profond et violet est tout simplement magnifique, et il met vraiment en valeur votre téléphone. Les icônes sont toutes uniques et stylées, et elles ressortent vraiment sur le fond sombre. Téléchargez le thème Plazma MIUI 13 sur le store de thèmes MIUI en effectuant une simple recherche.

Protect

Le thème Protect MIUI 13 est un excellent moyen de rafraîchir l’apparence de votre téléphone. Avec un design propre et moderne, il donnera à votre téléphone l’impression d’être neuf. Le meilleur, c’est qu’il est entièrement gratuit à télécharger et à installer. Donc, si vous recherchez un nouveau moyen de personnaliser votre téléphone, téléchargez le thème Protect MIUI 13 sur le store de thèmes Xiaomi.

Glassy V12

Le thème Glassy V12 est assez similaire à l’OriginOS de Vivo. Ce thème apporte l’expérience Vivo à MIUI. Ce thème donnera à votre téléphone Xiaomi inspiré de Vivo une tout nouvelle apparence. Téléchargez le thème Glassy V12 en effectuant une recherche simple sur le store de thèmes Xiaomi.

iOS BoSe V13

Ce thème attirera l’attention des amoureux d’Apple. Ce thème vous permet de donner à votre appareil Xiaomi l’apparence d’iOS 15 en copiant totalement le design d’iOS 15. En utilisant ce thème, vous pouvez transformer votre appareil Xiaomi en un iPhone et vivre la sensation d’utilisation d’un iPhone. Téléchargez le thème iOS pour Xiaomi ici. Ou vous pouvez rechercher « iOS BoSe V13 » sur le store de thèmes Xiaomi.

Pixel Ultra

Si vous aimez l’interface Google Pixel, ce thème est fait pour vous. Avec un écran de verrouillage magnifiquement conçu et des icônes rondes de Google, vous pouvez avoir l’expérience complète de Google Pixel. Le système convertit également les icônes d’application en icônes de Google. Téléchargez le thème Pixel Ultra MIUI ici.

OxygenOs

Le design OxygenOs, qui est l’interface OnePlus, a une interface assez agréable. La plupart des utilisateurs de téléphones aiment OxygenOs même s’ils n’utilisent pas OnePlus. Il est assez cool avec ses widgets personnalisés, ses icônes d’application système rondes et ses couleurs, et c’est littéralement comme OxygenOs. Si vous voulez rechercher un thème pour Xiaomi et expérimenter OxygenOs, téléchargez le thème OxygenOS MIUI ici.

P_Android_S

Si vous recherchez un thème au design agréable pour votre appareil Xiaomi, P_Android_S vient à votre aide. Alors que le design de l’écran de verrouillage attire l’attention, les widgets système spéciaux sont également très bien conçus. Les icônes rondes apparaissent à nouveau. Ce thème, qui a une palette de couleurs très douce et pastel, est très populaire parmi les utilisateurs de Xiaomi. Téléchargez le thème P_Android_S.

Tous ces thèmes, qui sont très avancés en termes de design, sont les meilleurs thèmes MIUI pour les appareils Xiaomi. Vous pouvez personnaliser votre appareil avec ces thèmes que vous installerez sur votre appareil Xiaomi. Ces thèmes ont leurs propres arrière-plans, icônes et designs uniques. Pour les meilleurs thèmes produits pour les appareils Xiaomi, tout ce que vous avez à faire est de choisir le thème qui vous convient et de l’installer. Si vous avez un thème MTZ, vous pouvez utiliser ce guide pour installer des thèmes MTZ.

