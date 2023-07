14 streamers de Twitch qui passent à Kick pour gagner plus d’argent

Petit à petit, KICK compte de plus en plus de créateurs de contenu dans son portefeuille.

xQc et Amouranth sont deux des grands créateurs qui ont déjà décidé de passer à KICK

Il y a ceux qui croient que, comme d’autres plateformes qui l’ont déjà tenté avant, KICK n’a aucune chance contre Twitch, et que la nouvelle plateforme de streaming vidéo n’est qu’une mode passagère. Mais la réalité est que de plus en plus de grands noms de créateurs annoncent leur migration vers KICK, souvent à la suite de contrats millionnaires.

En effet, l’argent gagné sur KICK est l’un des principaux avantages que cette plateforme offre aux créateurs de contenu, et la principale raison pour laquelle certains d’entre eux ont décidé de quitter la plateforme d’Amazon. Mais, quels sont les créateurs qui sont réellement passés sur Twitch?

D’Amouranth à xQc: tous les streamers qui sont déjà passés sur KICK

Les premiers streamers à avoir décidé de passer sur KICK sont certains des plus grands qui étaient auparavant sur Twitch. Tout semble indiquer que, dans la plupart des cas, ce sont des streamers qui ont signé un accord avec la nouvelle plateforme soutenue par l’entreprise spécialisée dans les cryptomonnaies et les paris sportifs, Stake. Cependant, il a été possible de savoir que dans le cas des streamers comme xQc, aucune exclusivité n’a été exigée avec la plateforme.

Cela dit, passons en revue tous les créateurs de contenu qui diffusent déjà sur KICK, ou qui commenceront très bientôt :

Trainwreckstv

Amouranth

Adin Ross

Ac7ionMan

Buddha

xQc

Roshtein

Corinna Kopf

Ice Poseidon

GMHikaru

Ninja

WestCOL

Mellstroy

Destiny

Il est très probable que cette liste continue de s’allonger considérablement au fil des semaines. Il est intéressant de noter qu’à ce jour, aucun créateur de contenu hispanophone n’a décidé de passer de Twitch à YouTube, même si certains des noms les plus connus, comme Ibai ou AuronPlay, ont déjà exprimé leur opinion sur cette plateforme, bien que ni l’un ni l’autre ne semblent avoir l’intention de suivre les traces des créateurs mentionnés précédemment.

