Ce générateur d’images par IA est gratuit et incroyablement facile à utiliser.

Si vous recherchez une alternative gratuite et facile à utiliser aux outils tels que Midjourney, voici une excellente option.

Un exemple d’image générée par l’IA de Leonardo

Les outils de génération d’images par intelligence artificielle sont à la mode. Des services tels que Midjourney et d’autres alternatives populaires sont devenus des alliés indispensables pour des millions de personnes dans le monde entier, qui les utilisent chaque jour pour créer des images à partir de texte en exploitant le potentiel de l’IA générative.

Le gros problème de ce type d’outils est qu’ils sont parfois un peu complexes à utiliser et ne sont pas particulièrement accessibles au grand public. De plus, des services tels que Midjourney nécessitent un abonnement payant pour pouvoir les utiliser. C’est pourquoi nous allons vous présenter aujourd’hui une alternative gratuite et dotée d’une interface simple, afin que vous puissiez plonger dans le monde de la génération d’images en grand. Voici tout ce que vous devez savoir sur Leonardo AI.

Leonardo, le générateur d’images à partir de texte gratuit et facile à utiliser

Lenoardo AI est un ensemble d’outils basés sur l’intelligence artificielle générative, qui offre différentes fonctionnalités, de la génération d’images à partir de texte, à la génération de textures pour les modèles 3D et à l’édition de photos en utilisant la puissance de l’IA.

Dans ce cas, nous nous concentrerons sur l’outil de génération d’images. Avant toute chose, vous devrez accéder au site web de Leonardo AI et créer un compte ou vous connecter avec un compte existant. Vous avez également la possibilité de vous connecter avec un compte Google ou Microsoft.

Une fois à l’intérieur, il suffit de toucher ou de cliquer sur la section AI Image Generation. Vous verrez alors une série de paramètres et un champ de texte où vous devez saisir le « prompt » pour générer vos images.

Une fois la requête saisie et le bouton « Generate » situé à droite touché, l’outil commencera à travailler pour générer les photos à partir de la description fournie. Au bout de quelques secondes, elles apparaîtront dans la galerie, et il sera possible de les modifier ou de les télécharger. Il est intéressant de mentionner que, si vous souhaitez y accéder à nouveau plus tard, elles seront disponibles dans cette même section même si vous fermez le site web.

L’un des grands avantages de Leonardo par rapport à d’autres alternatives est le grand nombre d’options qu’il offre pour générer des images. L’outil permet de choisir le modèle d’IA avec lequel vous souhaitez générer les images, ainsi que de modifier des paramètres liés aux dimensions des photos et même d’utiliser des photos existantes à titre de « modèle ».

Et le meilleur de tout, c’est que vous pouvez l’utiliser gratuitement. Leonardo, comme d’autres plateformes similaires, dispose d’un système de « tokens » qui se consomment au fur et à mesure de la génération de photos. Chaque utilisateur dispose de 120 tokens gratuitement, et la quantité est réinitialisée chaque jour. Cependant, il est toujours possible de souscrire à l’un des abonnements payants pour bénéficier d’un plus grand nombre de tokens.

