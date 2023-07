Le mini PC parfait pour télétravailler ou profiter du divertissement illimité sur votre télévision

Puissance compacte : le mini PC qui ne prend pas de place et offre de grandes performances.

Ceci est un mini PC puissant, avec une grande capacité de stockage et de nombreuses possibilités.

Aujourd’hui, je veux vous recommander un appareil qui vous aidera dans certaines tâches, que vous travailliez à domicile ou que vous ayez tendance à avoir un centre multimédia configuré sur votre téléviseur. Ce mini PC est l’un des plus puissants et équilibrés en ce moment, il a généralement un prix avoisinant les 350 euros sur Amazon, alors que son prix de vente officiel était de 599 euros, et vous ne regretterez pas de l’avoir acheté.

Si vous êtes une personne qui travaille à domicile, vous n’aurez besoin que d’un écran et de quelques périphériques pour commencer à fonctionner à pleine capacité. Ou bien, si vous êtes de ces personnes qui ont un centre de divertissement avec des films, des séries, des services de streaming de toutes sortes et même si vous aimez jouer à des jeux PC, ce mini PC transformera, sans prendre presque de place, vos moments de loisirs. C’est l’un des mini PC les plus recommandés actuellement disponibles à la vente.

Mini PC CHUWI RZBOX

Achetez un excellent mini PC avec une réduction

Le cœur de ce mini PC est le processeur AMD Ryzen 7 5800H, un octa-core avec 16 threads d’exécution qui atteint une vitesse de 3,2 GHz (jusqu’à 4,4 GHz en mode turbo). Fabriqué avec une lithographie de 7 nm, ce processeur offre des performances brutales et une efficacité énergétique impressionnante.

En ce qui concerne le GPU, le mini PC de CHUWI intègre le puissant AMD Radeon Graphics 8 avec une vitesse de 2000 MHz. Cette carte graphique garantit des performances fluides et une qualité visuelle exceptionnelle, que ce soit pour le travail ou le divertissement.

La mémoire est un autre point fort de ce mini PC. Avec 16 Go de RAM DDR4 à 3200 MHz et 512 Go de stockage SSD PCIe, vous aurez beaucoup d’espace pour stocker vos fichiers et programmes, ainsi qu’une réponse rapide. Les deux mémoires peuvent être étendues avec des modules supplémentaires pouvant atteindre un maximum de 64 Go de RAM ou des disques SSD de type M.2 jusqu’à 2 To.

En termes de connectivité, le mini PC de CHUWI offre le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2, ce qui garantit une connexion rapide et stable, ainsi que la possibilité de connecter des périphériques sans fil. En ce qui concerne les ports, ce mini PC est équipé d’un port HDMI 2.0 (compatible avec le 4K à 60 Hz), de 2 ports Ethernet RJ45 à 1000 Mbps, de 2 ports USB-A 3.0, de 3 ports USB-A 2.0, d’un port USB-C, d’un port DisplayPort, d’un port VGA, d’un connecteur pour microphone et d’un autre pour casques 3,5 mm.

Avec ses trois ports d’affichage (HDMI, DP et VGA), vous pouvez connecter jusqu’à 3 écrans en même temps et travailler ainsi de manière plus productive. Il ne pèse que 1,35 kg et prend très peu de place, étant un élément idéal et non intrusif dans votre salon ou votre lieu de travail. Vous pouvez même l’emporter en voyage sans problème avec les câbles appropriés.

Mini PC CHUWI RZBOX

Équipé d’une licence Windows 11 Home, le mini PC de CHUWI est prêt pour le démarrage multi-système, ce qui vous offre flexibilité et options supplémentaires telles que l’installation de toutes les distributions basées sur Linux.

