Les 9 meilleures applications gratuites pour Android récemment arrivées sur Google Play

Marre des applications Android habituelles? Découvrez 9 applications gratuites qui viennent d’arriver sur le Play Store et qui méritent une chance.

Applications sur un smartphone Android

Si vous êtes habitué à naviguer sur le Google Play Store pour trouver de nouvelles applications gratuites pour Android de toutes sortes, vous êtes au bon endroit car aujourd’hui nous avons sélectionné les meilleures nouvelles applications qui sont arrivées sur la boutique de Google ces dernières semaines.

Cette fois-ci, nous vous proposons 9 nouvelles applications pour Android qui valent vraiment la peine, car elles sont toutes gratuites et vraiment utiles.

Tout Video Downloader pour HD

La première nouvelle application du Play Store que nous vous recommandons d’essayer est Tout Video Downloader pour HD, un outil simple avec lequel vous pouvez télécharger n’importe quelle vidéo sur votre smartphone en un seul clic.

Cette application gratuite est compatible avec des plateformes comme TikTok, Instagram, Twitter ou Facebook et est vraiment facile à utiliser, car elle détecte automatiquement toutes les vidéos présentes sur le navigateur et il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger.

Téléchargez gratuitement Tout Video Downloader pour HD

Gallery – Photo Gallery, Vault

Gallery est une application gratuite de galerie pour Android avec laquelle vous pouvez non seulement gérer vos photos et vidéos en créant des albums intelligents et protéger les images les plus privées avec un mot de passe, mais aussi améliorer vos photos comme un professionnel grâce à un puissant éditeur.

Gallery est une application totalement gratuite avec des annonces que vous pouvez télécharger depuis le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Téléchargez gratuitement Gallery – Photo Gallery, Vault

ImageCraft – AI Art Generator

ImageCraft est une application gratuite alimentée par IA avec laquelle vous pouvez transformer un texte en une image de manière rapide et facile.

Ainsi, pour générer une image avec ImageCraft, il vous suffit de choisir l’un des fournisseurs disponibles, d’écrire un texte sur l’image que vous voulez créer et de cliquer sur le bouton Créer qui apparaît en bas.

De plus, une fois une image créée, vous pourrez la partager très facilement avec vos amis via des applications de messagerie comme WhatsApp ou Telegram et des réseaux sociaux comme Instagram, Twitter ou Facebook.

Téléchargez gratuitement ImageCraft – AI Art Generator

QRCode Maker

QRCode Maker est une application très utile grâce à laquelle vous pouvez générer un code QR à partir d’un lien et le partager avec qui vous voulez en quelques secondes.

QRCode Maker est une application gratuite avec des annonces, mais sans achats intégrés, ce qui indique que vous pourrez profiter de toutes ses fonctionnalités sans avoir à dépenser un centime.

Téléchargez gratuitement QRCode Maker

QuickGPT

QuickGPT est un chatbot basé sur l’IA qui répondra à toutes les questions que vous lui posez, vous aidera à rédiger des e-mails, des lettres, des articles de blog et du contenu pour les réseaux sociaux et vous permettra de suivre vos rendez-vous et listes de tâches en définissant des rappels.

Téléchargez gratuitement QuickGPT

Tyflex – HD Filmes e Séries

TyFlex est une application gratuite qui vient d’arriver sur le Play Store et vous permet de suivre les films et les séries que vous regardez, de donner votre avis, de savoir quand sort un film ou le dernier épisode de votre série préférée et d’accéder à des informations complètes sur celles-ci, y compris le casting, le synopsis et les évaluations d’autres utilisateurs.

Téléchargez gratuitement Tyflex – HD Filmes e Séries

AquarisVPN – Fast Secure Proxy

AquarisVPN est un client VPN gratuit, illimité, rapide et sécurisé pour Android grâce auquel vous pouvez naviguer de manière anonyme sur Internet, accéder facilement à des sites web et des applications restreints dans votre pays et ajouter une couche supplémentaire de sécurité lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics.

Téléchargez gratuitement AquarisVPN – Fast Secure Proxy

Papel pintado de la naturaleza

Cette application gratuite met à votre disposition une large collection de fonds d’écran inspirés par la nature pour personnaliser l’écran d’accueil de votre téléphone avec des images vraiment spectaculaires de la Mère Nature.

Papel pintado de la naturaleza est une application gratuite avec de la publicité, mais sans achats intégrés, que vous pouvez télécharger depuis le lien direct vers le Play Store que nous vous donnons ci-dessous.

Téléchargez gratuitement Papel pintado de la naturaleza

Ai Writing – Emails, Proposals

Et nous terminons cette liste avec Ai Writing, une application conçue pour améliorer votre expérience d’écriture en exploitant le potentiel de ChatGPT, le modèle de langage avancé créé par OpenAI.

Ai Writing vous aidera à rédiger des e-mails aussi bien dans un ton formel qu’informel, à rédiger des propositions de toutes sortes et à corriger les erreurs orthographiques, de ponctuation et de grammaire que vous pourriez faire dans un texte pour en apprendre et améliorer votre orthographe.

Téléchargez gratuitement Ai Writing – Emails, Proposals

