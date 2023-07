6 fonctions d’iOS 17 pour lesquelles ça vaut la peine d’abandonner Android

Voici les fonctionnalités d’iOS 17 qui pourraient inciter un utilisateur Android à passer à iOS.

Les fonctionnalités d’iOS 17 qui pourraient convaincre un utilisateur Android.

iOS 17 a été présenté il y a quelques semaines seulement, mais nous avons déjà pu découvrir tout son potentiel, ses fonctionnalités et ces détails cachés qui le rendent spécial. Bien qu’il soit encore en version bêta pour les développeurs, les principales fonctionnalités peuvent déjà être testées et observées en action. Et certaines, comme vous le verrez, sont vraiment impressionnantes.

De nouvelles fonctionnalités qui pourraient inciter un utilisateur Android à envisager le changement vers iOS. Des fonctionnalités telles que En Repos, l’intelligence artificielle du clavier, les suggestions du clavier, les mots de passe partagés ou les nouvelles fonctionnalités d’AirDrop.

Les 6 fonctions d’iOS 17 qui pourraient justifier le passage d’Android à iOS

Il est important de souligner que les deux systèmes d’exploitation sont très bons et qu’il n’y en a pas un meilleur que l’autre. Chaque utilisateur choisit celui qu’il pense être le mieux adapté à son quotidien. Cependant, iOS 17 inclura différentes fonctionnalités qui pourraient inciter un utilisateur Android à envisager le changement.

En Repos

Si vous êtes un habitué de l’univers Apple, vous le savez déjà, sinon je vais vous le dire. La société ne fait jamais les choses sans raison. Il y a toujours une petite intention cachée derrière, qui se révèle avec le temps. Un exemple en est l’intégration des widgets sur l’écran de verrouillage en vue du futur lancement de l’écran toujours allumé sur les iPhone 14 Pro.

On pourrait dire que l’autre raison d’être de l’écran toujours allumé est le nouveau mode En Repos présent sur tous les iPhone, mais qui sera plus utile sur les iPhone 14 Pro. Ce nouveau mode transforme l’iPhone en une horloge de table avec des informations utiles grâce aux widgets.

Nous pourrons afficher la date, l’heure, des photos, une horloge à part entière, recevoir des notifications, interagir avec Siri ou suivre les activités en direct. Tout cela pendant que l’iPhone se charge et se trouve en position horizontale.

L’intelligence artificielle du clavier et ses nouvelles suggestions

iOS 17 est livré avec un clavier amélioré qui intègre désormais une touche d’apprentissage automatique. Le clavier de l’iPhone apprendra ce que nous tapons pour nous proposer de meilleures suggestions et la possibilité de réinsérer d’un simple toucher le mot que nous avions écrit. De plus, à mesure que nous tapons, des suggestions apparaîtront en couleur plus claire que nous pourrons insérer facilement en appuyant sur la barre d’espace. Bien qu’elle ne soit actuellement disponible qu’en anglais, si elle n’est pas proposée dans d’autres langues le jour du lancement en septembre, elle ne tardera pas à arriver en français.

Les mots de passe partagés grâce à iCloud

Grâce au trousseau iCloud, l’iPhone nous permettra de partager nos mots de passe avec d’autres utilisateurs. Par exemple, nous pourrons créer un trousseau familial. Ce trousseau sera inclus dans le nôtre et fonctionnera comme celui que nous avons déjà. Chaque utilisateur pourra ajouter, supprimer ou modifier ses propres mots de passe. Idéal pour les comptes familiaux et entièrement sécurisé grâce au chiffrement et à la protection par Face et Touch ID. Enfin, le trousseau iCloud nous permettra également d’insérer des mots de passe n’importe où.

Les nouveautés d’AirDrop

AirDrop, le système de transfert de fichiers entre appareils Apple, a également été amélioré avec plusieurs fonctions très pratiques. Tout d’abord, nous avons la possibilité de partager notre carte de visite avec un autre iPhone en les approchant simplement l’un de l’autre.

Ensuite, nous avons la possibilité d’envoyer facilement des fichiers en les sélectionnant et en approchant les appareils. Enfin, AirDrop fonctionnera via Internet et sera capable de poursuivre un transfert si les iPhone s’éloignent.

Suppression automatique des codes 2FA une fois utilisés

Avec iOS 17, nous n’aurons plus de codes d’authentification à double facteur qui s’accumulent après utilisation pour nos différents comptes. Grâce à un paramètre que nous pourrons activer dans le trousseau iCloud, ils seront automatiquement supprimés une fois utilisés.

Et ce n’est pas tout, en plus, les codes d’authentification à double facteur que nous recevrons par courrier électronique pourront également être remplis automatiquement d’un simple toucher, tout comme c’est déjà le cas pour ceux que nous recevons via l’application Messages.

Peu m’importe que certaines fonctionnalités d’iOS 17 semblent empruntées à Android (comme les widgets interactifs) ; il est normal que les plateformes deviennent de plus en plus matures. Cependant, certaines additions, telles que le mode En Repos ou les nouveautés d’AirDrop, m’ont réellement surpris. Et comme nous l’avons déjà précisé, il ne s’agit pas d’une compétition pour déterminer quel système est meilleur que l’autre.

