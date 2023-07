Le truc définitif pour savoir si un iPhone est neuf ou reconditionné

Grâce à une numérotation créée par Apple, savoir le modèle d’un iPhone est vraiment simple.

Savoir le modèle de n’importe quel iPhone est très facile

Nous allons vous expliquer comment vous pouvez facilement savoir si un iPhone est nouveau ou reconditionné en seulement trois clics depuis l’application Réglages. Il s’agit d’un astuce très utile qui vous aidera à reconnaître le type de modèle d’iPhone que vous avez devant vous grâce à une numérotation si vous en avez besoin un jour.

Il vous suffira simplement d’ouvrir l’application Réglages et de naviguer entre ses sections pour y parvenir. Avec trois clics, vous pourrez accéder à l’information en question qui vous permettra de connaître le type de modèle d’un iPhone. Un processus très simple et rapide que nous allons vous montrer ci-dessous.

Quelle est la signification de la première lettre du numéro de modèle d’un iPhone

Apple a créé un système très simple permettant de distinguer facilement le type de modèle d’un iPhone grâce à un numéro qui a toujours une lettre devant. Selon le type d’iPhone, il aura l’une ou l’autre lettre. Lors du processus de vérification, nous serons confrontés à quatre variantes : M, F, P et N. Que indique chacune d’entre elles ?

Lettre M : Unité de vente au détail. Un iPhone vendu par Apple ou un revendeur autorisé. Lettre F : Unité reconditionnée. iPhone reconditionné par Apple. Le type d’iPhone dont nous avons parlé au début. Lettre P : Unité gravée. iPhone qui a été gravé lors de l’achat sur l’Apple Store en ligne. Lettre N : Unité de remplacement. iPhone remplacé par Apple.

Comme vous pouvez le voir, il existe jusqu’à quatre types d’iPhone en fonction de leur origine. Vous pouvez vous trouver devant un iPhone vendu par Apple ou un revendeur autorisé, une unité reconditionnée, une unité gravée ou encore un iPhone remplacé par Apple.

Comment trouver le numéro de modèle d’un iPhone

Nous avons déjà vu les différents types d’iPhone auxquels nous pouvons être confrontés et comme nous vous l’avons dit, vérifier la numérotation pour savoir quelle variante il s’agit est extrêmement simple. Vous aurez seulement besoin de l’application Réglages et en quelques clics, vous accéderez à l’information. Pour cela, vous devrez suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Réglages sur l’iPhone. Accédez à la section Général. Dans la section Général, cliquez sur Informations. Dans Informations, recherchez le numéro de modèle.

Comme vous pouvez le voir, la première lettre du numéro de modèle est la clé dans tout cela et l’identification d’un modèle d’iPhone devient quelque chose de vraiment simple. Une ressource très utile avant de réaliser un achat d’occasion pour savoir avec certitude ce que nous achetons, que ce soit un iPhone ou un iPad.

Vaut-il la peine d’acheter un iPhone reconditionné ?

Il y a de nombreuses raisons de choisir un produit reconditionné plutôt qu’un tout neuf. Il y en a tellement qu’en réalité, la moitié des smartphones reconditionnés vendus dans le monde sont des iPhone d’Apple. Mais quelles sont ces raisons ?

Ce sont des iPhone presque neufs à un prix inférieur : les iPhone reconditionnés sont ceux qui sont retournés à Apple pour une raison quelconque et que l’entreprise répare pour les revendre, ce qui en réalité une excellente option si vous voulez un iPhone presque neuf et moins cher. Ils ont également une garantie : l’un des inconvénients de l’achat de produits d’occasion est que la garantie n’est pas toujours offerte, ce qui n’est pas le cas des iPhone reconditionnés qui en offrent une. C’est la meilleure solution si vous voulez un iPhone plus ancien : lorsque de nouveaux modèles d’iPhone sortent, les anciens modèles sont généralement retirés de la vente, il est donc souvent judicieux de se tourner vers le store de reconditionnement. Les iPhone sont de bonne qualité : les reconditionnés offrent des performances similaires à celles des appareils neufs, et tout composant endommagé a été remplacé par des pièces d’origine qui offrent le même niveau de qualité.

En résumé, grâce à cette méthode simple, n’importe quel utilisateur peut découvrir le type d’iPhone qu’il a entre les mains en seulement trois clics. Cela peut non seulement être utile lors de l’achat d’occasion, mais permet également de mieux comprendre l’état et l’origine de l’appareil.

De plus, l’option des iPhone reconditionnés se révèle être une alternative solide aux nouveaux modèles. Ils offrent des performances de qualité à un prix inférieur, avec l’avantage de conserver la garantie d’Apple et la possibilité d’acquérir des versions plus anciennes qui ne sont plus disponibles sur l’Apple Store.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :