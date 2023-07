Cartes SIM, iSIM et eSIM : qu’est-ce que c’est et en quoi diffèrent-elles ?

La carte SIM traditionnelle est en train d’être remplacée par de nouvelles variantes, telles que l’iSIM et l’eSIM. Comment fonctionne chacune d’entre elles ?

Il existe actuellement plusieurs types de cartes SIM que vous devez connaître.

Depuis l’arrivée des smartphones, la carte SIM et sa technologie associée ont considérablement évolué. Par exemple, au fil des ans, la taille de ce composant a été réduite, laissant derrière lui les dimensions de la variante standard et laissant place aux microSIM et nanoSIM. Mais ça ne s’arrête pas là. De plus en plus d’opérateurs proposent une version intangible, appelée eSIM. Et l’iSIM commence déjà à pointer le bout de son nez.

Compte tenu de tout cela, vous avez raison de rester jusqu’à la fin. Ici, nous vous expliquerons en détail ce que sont les cartes SIM, l’iSIM et l’eSIM. De cette façon, vous pourrez comprendre pleinement quelles sont leurs différences et comment les identifier.

Qu’est-ce qu’une carte SIM standard ?

SIM indique Subscriber Identity Module, c’est-à-dire Module d’Identification de l’Abonné. Il s’agit d’un petit dispositif électronique qui permet aux téléphones mobiles et autres appareils sans fil d’identifier l’utilisateur sur un réseau de télécommunications mobiles. Les informations personnelles et de sécurité telles que le numéro de téléphone, le réseau mobile auquel l’utilisateur est abonné et les données d’accès sont stockées dans sa puce.

La technologie d’une carte SIM n’est pas la plus avancée sur le marché. En réalité, elle est basée sur un circuit intégré et l’utilisation d’une mémoire pour stocker les données de l’utilisateur. Les informations sont codées dans la puce et communiquent avec l’appareil mobile via des contacts électriques sur la carte.

En termes de sécurité, les cartes SIM peuvent être verrouillées grâce à un code PIN. De cette manière, seul l’utilisateur légitime peut accéder au réseau. Lorsque cette clé est incorrectement saisie plusieurs fois, un autre code appelé PUK, connu uniquement de l’opérateur, est demandé. Le problème est que, étant donné qu’il s’agit d’un élément physique, il peut être égaré, vous obligeant à demander un duplicata à l’opérateur.

La carte SIM devient plus petite

Il existe différentes variantes de cartes SIM qui sont arrivées pour s’adapter à des appareils plus petits et plus fins. La carte SIM d’origine mesure environ 25 mm × 15 mm et a été largement utilisée dans les premiers téléphones mobiles.

Ensuite, la microSIM, d’environ 15 mm × 12 mm, est arrivée. Elle a été introduite pour la première fois en 2010 et s’est popularisée avec le lancement de l’iPhone 4. De nombreux smartphones et tablettes utilisent encore la microSIM aujourd’hui.

Enfin, la nanoSIM est la plus petite variante. Avec des dimensions d’environ 12,3 mm × 8,8 mm, elle est plus petite que la microSIM. Elle est utilisée dans de nombreux appareils modernes tels que les smartphones haut de gamme et certaines montres intelligentes.

Qu’est-ce qu’une eSIM ?

Une eSIM (embedded SIM) est une SIM intégrée à la carte mère du téléphone ou de l’appareil. Son fonctionnement est identique à celui d’une carte classique, avec les mêmes réseaux. La seule différence est qu’au lieu d’être insérée par l’utilisateur, elle doit être configurée via un logiciel. Tant Android que iOS prennent en charge cette technologie depuis quelques versions.

Le principal avantage de l’eSIM est qu’elle est plus petite. Cela indique qu’il y a plus d’espace à l’intérieur du téléphone pour des choses comme un appareil photo plus grand ou une batterie plus grande. Elle aide également à empêcher l’eau et la poussière d’entrer dans l’appareil, car elle élimine la nécessité d’inclure un tiroir extractible.

Cependant, il est généralement possible de l’utiliser avec votre carte SIM physique, ce qui vous permet d’avoir à la fois votre numéro personnel et votre numéro professionnel sur un seul appareil. Elle est également idéale pour configurer une carte SIM étrangère lors d’un voyage. Le mieux est que vous pouvez choisir d’utiliser les appels et les données d’une eSIM et d’une SIM traditionnelle de manière indépendante.

Actuellement, tous les téléphones ne sont pas compatibles avec les eSIM, bien que la plupart des smartphones haut de gamme modernes aient ajouté cette fonctionnalité ces dernières années. On s’attend à ce que, progressivement, cette technologie remplace la carte SIM traditionnelle, éliminant ainsi définitivement la nécessité d’insérer ce composant lors de la configuration initiale de l’appareil. En réalité, aux États-Unis, les iPhones sont déjà livrés sans tiroir pour la carte SIM standard.

Qu’est-ce qu’une iSIM ?

L’iSIM, ou SIM intégrée, est une innovation technologique qui consiste à intégrer la puce de la carte SIM dans le processeur ou le SoC. Cela est possible grâce à une réduction de taille supérieure. Contrairement aux cartes SIM traditionnelles et aux eSIM, les iSIM peuvent être activées via un protocole sécurisé. Cette technologie a été principalement développée pour les appareils de l’Internet des objets (IoT) par ARM.

En ce qui concerne sa fonctionnalité, les iSIM peuvent sembler similaires aux eSIM. Cependant, elles offrent des améliorations significatives. L’un des avantages clés des iSIM est une sécurité accrue, à la fois physique et logique, par rapport aux eSIM. En s’intégrant dans le SoC, dans un coffre-fort, l’accès physique à l’iSIM n’est pas possible, ce qui fournit une racine de confiance supplémentaire pour le réseau mobile et une couche supplémentaire d’authentification.0

Aspects techniques des iSIM

En termes d’aspects techniques, les iSIM ont été conçues pour être plus petites, moins chères et plus sûres que les cartes SIM conventionnelles. En réalité, les iSIM sont 98% plus petites que les eSIM. De plus, leur fabrication est 50% moins chère en raison de la simplification de la conception et de la réduction des composants, ce qui permet également un processus de fabrication plus efficace. De plus, les iSIM consomment jusqu’à 70% moins d’énergie, ce qui contribue à une plus longue durée de vie de la batterie des appareils mobiles.

Quand les iSIM arriveront-elles ?

Les iSIM sont loin d’être adoptées à grande échelle. Cependant, à l’heure actuelle, il existe déjà des SoC qui les prennent en charge. En réalité, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, lancé en 2021, a été la première plate-forme mobile à prendre en charge cette technologie. Cependant, pour le moment, une carte SIM physique ou une eSIM est toujours nécessaire pour cette puce. Le problème réside dans le fait que les opérateurs ne prennent pas en charge cette technologie.

De toute évidence, l’iSIM a un avenir prometteur. Ses avantages par rapport à l’eSIM et, bien sûr, par rapport à la carte SIM traditionnelle sont énormes. Cependant, comme c’est souvent le cas dans le monde de l’informatique et de l’électronique, le processus d’adoption d’une nouvelle technologie peut prendre beaucoup de temps.

Tableau comparatif des SIM, iSIM et eSIM

Pour finir, nous vous fournissons un tableau comparatif entre les cartes SIM, l’iSIM et l’eSIM pour que vous puissiez voir clairement les différences en un coup d’œil :

Carte SIM Carte eSIM Carte iSIM Description Composant physique permettant l’accès au réseau mobile à partir d’un appareil. L’utilisateur doit insérer la carte SIM dans l’appareil Composant physique d’accès au réseau mobile intégré à la carte mère que l’utilisateur configure via un logiciel Composant permettant l’accès au réseau mobile à partir d’un appareil intégré physiquement dans le SoC. Nécessite une configuration via un logiciel par l’utilisateur Emplacement Tiroir pour la carte SIM Carte mère de l’appareil SoC Date de sortie 1991 2016 2021 Variantes microSIM nanoSIM – – Points clés Permet l’accès aux services de téléphonie et au réseau Internet mobile

Configuration très simple Ne nécessite pas de manipulation manuelle de l’utilisateur

Intégration directe à l’appareil

Configuration via un logiciel

Intégration dans tous types d’appareils, comme les montres intelligentes. Ne nécessite pas de manipulation manuelle de l’utilisateur

Intégration directe à l’appareil

Configuration via un logiciel

Intégration dans des appareils encore plus petits grâce à sa mise en œuvre dans le SoC

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :