Bard ne semble pas très intelligent : on lui demande si iOS est meilleur qu’Android et il dit que oui (ou que non)

Il ne semble pas que Bard utilise beaucoup son intelligence artificielle, car ses préférences lorsque nous lui demandons sont généralement liées au premier mot mentionné.

Bard est la réponse de Google à ChatGPT et sûrement aussi, la graine d’un futur moteur de recherche conversationnel.

C’est l’alternative de Google à ChatGPT, et donc on attend toujours le meilleur de Bard. En réalité, le chatbot développé à Mountain View fait certaines choses que l’option de OpenAI ne peut pas faire, en plus d’avoir des fonctions folles que les premiers utilisateurs qui arrivent au service de Google sont déjà en train de tester, présenté avant l’heure mais qui grandit et déjà disponible sur de nombreux marchés, entre autres en France.

Quoi qu’il en soit, il semble qu’en ce moment, Bard n’utilise pas toutes ses neurones cybernétiques, et c’est parce qu’une nouvelle virale sur les réseaux sociaux quand on le demande, ce qui est vrai mais pas tout à fait, comme vous le verrez maintenant en suivant les tests effectués par les collègues d’Android Authority.

Et oui, chers lecteurs, Bard préfère iOS à Android mais seulement quand on le demande dans cet ordre, et en général, l’IA de Google ne se donne pas beaucoup de mal pour y penser parce qu’elle préfère toujours la première chose qu’on lui demande quand on lui demande de choisir entre deux choses.

Il n’est pas question de préférence de Bard pour iOS par rapport à Android, mais plutôt que le chatbot de Google est simplement paresseux et choisit toujours la première chose qu’on lui dit.

Avec ces prémisses, il semble difficile que ce soit Bard qui nous offre une réponse à cette question tant éculée, et c’est parce que « Android versus iOS » est ce classique débat auquel nous ne trouverons jamais de réponse, presque comme la bataille sans fin de l’omelette, avec oignon ou sans oignon.

Cette expérience a donc servi à charger les armes et à se moquer un peu de Google en affirmant que Bard s’est rangé du côté d’Apple et « a déjà un gagnant », bien que en réalité, elle a démontré une autre lacune du chatbot de Mountain View, qui prend incorrectement en compte l’ordre des mots dans une question.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessus, Bard est presque comme un homme politique français, car il est très capable de défendre une chose et son contraire simplement en lui posant la question à l’envers.

Il n’y a pas vraiment d’éclaircissement à ce propos quant à la raison pour laquelle l’assistant de conversation intelligent de Google se comporte ainsi, car il le fait presque toujours et contre toute question. Par exemple, si vous lui demandez « DC ou Marvel », il dit qu’il préfère DC Comics, mais si vous posez la question à l’envers, « Marvel ou DC », il change rapidement de camp.

Google Bard n’aime pas les règles mathématiques et pour lui, l’ordre des facteurs peut effectivement changer le produit.

Il y a des cas, cependant, où il est plus clair, des exceptions qui confirment la règle, car entre « Windows et Mac », il préfère la plateforme Apple dans n’importe quel ordre, tout comme il préfère toujours Android si on lui demande « Symbian ou Android ». Dans d’autres cas, la magie est rompue, car si on lui parle de « Mac ou Chrome OS », il répond qu’il ne peut pas nous aider, quel que soit l’ordre des facteurs.

Ce n’est pas quelque chose qui est étranger à ChatGPT, car nous avons déjà vu que de petits changements dans un message peuvent donner des résultats et des réponses très différents, bien que dans le cas de Bard, il y a quelque chose avec les choix entre deux éléments et les comparaisons qui le pousse majoritairement à choisir le premier d’entre eux.

Nous devons reconnaître à Google, au moins, qu’il n’a pas prédisposé ses intelligences artificielles à promouvoir ses produits au détriment des autres.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :