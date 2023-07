Apple et Goldman Sachs : Une chronologie du partenariat désordonné qui pourrait bientôt s’effondrer

Compte tenu du rapport d’hier selon lequel Goldman Sachs envisage de renoncer à son partenariat avec Apple, j’ai pensé qu’il serait intéressant de faire une analyse de la relation de plus en plus confuse entre les deux sociétés. Après avoir forgé leur partenariat en 2019, Apple semble avoir prospéré tandis que Goldman Sachs a souffert.

Les origines de l’Apple Card et de Goldman Sachs

La nouvelle du partenariat entre Apple et Goldman Sachs est apparue pour la première fois en février 2019 dans le Wall Street Journal. C’est ce même organe de presse qui rapporte aujourd’hui les efforts de Goldman pour se retirer de l’accord et le céder à American Express.

Apple a annoncé l’Apple Card lors de son événement spécial axé sur les services un mois plus tard au Steve Jobs Theater. La société a également dévoilé Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ et bien d’autres choses encore au cours de cet événement.

L’Apple Card a été lancée auprès du grand public en août 2019, permettant aux utilisateurs de faire une demande de carte et de vérifier leurs lignes de crédit et leur statut d’approbation sans vérification de crédit.

Un rapport publié quelques mois plus tard a révélé quelques premiers détails sur l’investissement de Goldman dans Apple Card. Selon toutes les indications, le lancement a été un succès, Tim Cook vantant lors d’un appel de résultats d’octobre 2019 qu’il s’agissait du « lancement le plus réussi d’une carte de crédit aux États-Unis ».

Lors de ce même appel à résultats, Tim Cook a annoncé que les utilisateurs de l’Apple Card seraient en mesure de financer les achats d’iPhone sur 24 mois avec un taux d’intérêt de 0 %. En tant que banque garante de l’Apple Card, Goldman Sachs était chargée de financer ces prêts. La nouvelle option de financement a été proposée au public en décembre.

Allégations de discrimination sexuelle à l’encontre de l’Apple Card

En novembre 2019, cependant, une controverse a éclaté autour de l’Apple Card après l’émergence d’affirmations de discrimination fondée sur le sexe. Essentiellement, les utilisateurs d’Apple Card avaient remarqué que la discrimination sexuelle affectait les algorithmes utilisés pour déterminer les limites de crédit pour Apple Card.

Au cours de cette controverse, qui a donné lieu à de multiples enquêtes réglementaires, Apple est restée totalement silencieuse. Goldman Sachs a publié plusieurs déclarations à ce sujet, expliquant que la banque « s’engage à garantir l’équité de notre processus de décision de crédit ».

La banque a assumé tout le poids de la controverse, ce qui n’est pas surprenant étant donné que c’est Goldman Sachs qui prend les décisions d’approbation pour l’Apple Card. Néanmoins, je suis sûr que Goldman Sachs aurait apprécié un support un peu plus public de la part d’Apple.

Financement de l’Apple Card et COVID-19

En juin, Apple et Goldman Sachs ont étendu l’offre de financement à 0 % au reste de la gamme de produits Apple, y compris le Mac, l’iPad, les AirPods Pro, les AirPods, l’Apple Pencil et bien plus encore.

Tout au long de l’année 2020, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, Goldman Sachs a permis aux utilisateurs de l’Apple Card de reporter leurs paiements sans intérêts. Cette mesure a été baptisée « Programme d’assistance aux clients » et a été prolongée à plusieurs reprises jusqu’à la fin de l’année 2020.

D’autres changements ont été apportés à l’Apple Card en 2020 :

Famille Apple Card

En 2021, l’Apple Card a reçu un sérieux coup de pouce avec le lancement de l’Apple Card Family. Ce lancement a permis de remédier à l’une des limitations de longue date de la plateforme et a enfin permis aux utilisateurs de partager la même carte Apple avec d’autres membres de la famille via le partage familial iCloud.

Toujours en 2021, Apple a vanté le succès continu de l’Apple Card, citant une étude JD Power selon laquelle la carte se classait « dans le segment des cartes de crédit de taille moyenne et obtenait la note maximale de 864 ».

Autres articles sur Apple Card et Goldman Sachs datant de 2021 :

Des signes de lutte pour Goldman Sachs émergent

Alors que la popularité de l’Apple Card ne cesse de croître, avec plus de 6 millions de détenteurs de cartes, des signes précurseurs de difficultés commencent à apparaître.

En mai 2022, Scott Young, un cadre de Goldman Sachs reconnu pour son travail de sécurisation de l’accord Apple Card, a quitté la banque. Young était responsable des partenariats chez Goldman en 2018, date à laquelle Goldman et Apple ont conclu un accord pour travailler ensemble sur l’Apple Card.

Ensuite, Goldman Sachs a annoncé qu’elle faisait l’objet d’une enquête du Consumer Financial Protection Bureau concernant son activité de cartes de crédit à la consommation. La « croissance rapide » de l’Apple Card et les difficultés rencontrées par Goldman pour gérer et développer cette croissance sont à l’origine de l’enquête.

L’une des priorités de cette enquête était la gestion par Goldman des litiges liés à l’Apple Card. Un litige, ou rétrofacturation, se produit lorsqu’un client demande la rétrofacturation d’une transaction, soit parce qu’elle n’a pas été autorisée, soit parce que les biens ou les services n’étaient pas conformes à la description du commerçant.

Goldman a reçu « plus de litiges que prévu » de la part des clients de l’Apple Card et a eu du mal à gérer cette croissance, en particulier compte tenu de toutes les exigences réglementaires qui entourent les litiges liés aux cartes de crédit. Le problème était si grave qu’Apple et Goldman Sachs ont même donné aux clients une seconde chance de contester les transactions après les plaintes.

En octobre 2019, malgré l’apparition de signes de difficultés, le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, a déclaré que la société avait conclu un accord avec Apple pour prolonger le partenariat jusqu’en 2029.

Puis, en janvier 2022, Goldman Sachs a révélé qu’elle avait perdu plus d’un milliard de dollars sur son partenariat avec Apple Card depuis 2020. Bien qu’il ne s’agisse pas encore d’une « perte » directe, la réglementation exige que Goldman mette de côté un certain montant pour se couvrir contre d’éventuels non-paiements. Le mois suivant, Goldman a affirmé qu’elle était toujours « engagée » dans le partenariat avec Apple malgré ces pertes. « Il s’agit d’un partenariat très, très solide qui offre de nombreuses possibilités », a déclaré M. Solomon.

M. Solomon a toutefois reconnu que Goldman « s’est probablement engagé plus que nous n’aurions dû, trop, trop vite » en ce qui concerne sa poussée dans les services bancaires aux consommateurs.

En avril, Goldman Sachs a étendu sa relation avec Apple en lançant le compte d’épargne Apple Card. Goldman Sachs est également l’émetteur de la carte de paiement Mastercard utilisée pour effectuer des achats avec Apple Pay Later.

L’avis de Netcost-security.fr

Voilà qui nous amène à la situation actuelle. Le Wall Street Journal rapporte que Goldman Sachs souhaite mettre fin à son partenariat avec Apple et est « en pourparlers avec American Express pour reprendre sa carte de crédit Apple et d’autres activités ». Apple serait au courant de ces négociations et devrait donner son accord avant que quoi que ce soit ne soit finalisé.

Il est également important de garder à l’esprit la situation dans son ensemble. Goldman Sachs avait prévu d’utiliser Apple Card pour soutenir ses efforts d’expansion dans les services bancaires aux consommateurs. La seule autre carte de crédit à la consommation de la banque est une carte co-marquée avec General Motors, qu’elle cherche également à céder à American Express. La banque était en négociation pour lancer une carte de crédit co-brandée avec T-Mobile, mais elle s’est retirée de ces pourparlers.

Goldman a également réduit Marcus, qui est son activité plus large de banque de consommation. Cette activité comprend l’octroi de prêts personnels.

Avant le lancement public de l’Apple Card en 2019, Omer Ismail, responsable du financement numérique des consommateurs chez Goldman, a déclaré que la société ne s’inquiétait pas de la rentabilité de l’Apple Card. » Quand je pense à Marcus dans son ensemble, l’idée que faire ce qu’il faut pour le client indique être moins rentable n’est tout simplement pas une idée à laquelle nous souscrivons « , a déclaré Ismail. « Si vous faites ce qu’il faut pour le client, vous finirez par gagner sa loyauté.

Enfin, au milieu de tout cela, Apple intensifie également ses efforts internes en matière de finances personnelles dans le cadre de ses efforts visant à réduire la dépendance à l’égard de tiers tels que Goldman Sachs. En interne, ce projet s’appelle « Project Breakout » et permettrait d’intégrer des éléments tels que les prêts, l’analyse des fraudes et les vérifications de solvabilité.

J’ai reçu beaucoup de questions sur ce que pourrait signifier pour les clients le transfert de l’Apple Card à American Express. À l’heure actuelle, nous n’avons aucun détail à ce sujet. Il est à noter que cet accord indiquerait également que l’Apple Card ne serait plus une Mastercard.

Les avantages qu’Apple retire de l’Apple Card sont évidents. Elle attire plus d’utilisateurs vers l’application Wallet. Elle encourage l’utilisation d’Apple Pay. Le financement permet aux clients d’acheter facilement des produits Apple qu’ils n’achèteraient pas autrement.

Une chose à garder à l’esprit est que la plupart des utilisateurs de l’Apple Card ne savent probablement même pas que l’Apple Card est soutenue par Goldman Sachs. Goldman Sachs existe dans le backend, et tout le reste est géré directement par l’application Apple Wallet. Un logo Goldman Sachs figure au dos de l’Apple Card, mais Apple n’en réalité naturellement pas mention dans ses supports marketing.

Je vois deux résultats :

Apple travaille avec Goldman Sachs et modifie l’Apple Card pour en faire une activité durable pour Goldman Sachs.

Apple laisse Goldman Sachs se retirer de l’accord (elle lui fera probablement payer un milliard de dollars en pénalités/frais de rupture). Elle conclut ensuite un nouvel accord avec une société telle qu’Amex et présente le changement sous le nom d' »Apple Card 2″ ou quelque chose de similaire.

Récapitulons :

Goldman veut se retirer d’une affaire qui lui fait perdre beaucoup d’argent…

et qui ne lui apporte que peu de publicité ou de notoriété…

et son partenaire travaille activement en coulisse pour l’abandonner au profit d’une solution interne…

tout en continuant à financer à perte la version actuelle du produit et à assumer une grande partie de l’impact négatif sur les relations publiques…

Je trouve toute cette situation fascinante, et je me pose un tas de questions auxquelles je n’obtiendrai probablement jamais de réponse. Est-ce qu’Apple a pris Goldman en otage ? A-t-elle profité d’une banque qui n’a pas beaucoup d’expérience en matière de services bancaires aux consommateurs ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :