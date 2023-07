Les 12 meilleurs claviers Logitech du marché pour travailler et jouer

Si vous avez besoin d’un nouveau clavier, voici les options les plus recommandées pour différents usages et prix.

Tous sont d’excellentes options en fonction de l’utilisation que vous en ferez.

Logitech est connu pour son engagement envers la qualité et l’innovation, offrant une large gamme de claviers adaptés à différents profils d’utilisation. Que vous recherchiez un clavier pour les jeux haute performance ou pour les tâches productives, Logitech a une option pour vous. Quel que soit votre usage, vous trouverez sûrement le meilleur pour vous.

Dans ce guide, nous vous présenterons une sélection minutieuse de modèles filaires et sans fil pour répondre à vos besoins et préférences. Nous couvrirons également les claviers mécaniques et à membrane, conçus pour le jeu, les tâches bureautiques et les travaux de conception.

Nous évaluerons à la fois les claviers à membrane et les claviers mécaniques, afin d’avoir une vue d’ensemble de leurs avantages et caractéristiques distinctives. Que vous recherchiez une expérience tactile plus douce et silencieuse ou que vous préfériez la rétroaction tactile et audible des interrupteurs mécaniques, vous trouverez des options adaptées à vos besoins spécifiques.

Que vous soyez un joueur expérimenté à la recherche de touches rapides et précises ou un professionnel ayant besoin d’un outil fiable et efficace pour les tâches bureautiques ou de conception, vous trouverez dans ce guide des claviers Logitech qui répondront à vos attentes et amélioreront votre expérience d’utilisation.

Qu’est-ce qui est mieux, un clavier filaire ou sans fil

Les claviers filaires sont connus pour offrir une connexion directe via un câble USB. Cela indique que vous n’aurez pas à vous soucier de l’autonomie de la batterie ni de la possibilité d’interférences sans fil. De plus, les claviers filaires ont généralement une réponse rapide et précise, ce qui est particulièrement bénéfique pour les joueurs et ceux qui effectuent des tâches nécessitant une vitesse de frappe élevée.

D’un autre côté, les claviers sans fil offrent une plus grande liberté de mouvement et de flexibilité. Sans câbles pour vous restreindre, vous pouvez les utiliser à la distance que vous préférez et vous déplacer librement sans restrictions. Cela peut s’avérer particulièrement utile dans les environnements de travail ou si vous souhaitez contrôler un appareil multimédia à distance. De plus, de nombreux claviers sans fil sont dotés de fonctionnalités supplémentaires, telles que des touches programmables ou un rétroéclairage personnalisable, offrant ainsi une expérience d’utilisation plus polyvalente et personnalisée.

Rappelez-vous que le choix entre un clavier filaire ou sans fil dépend de vos préférences personnelles et de l’utilisation que vous en ferez. Les deux options ont leurs avantages et leurs inconvénients, il est donc recommandé de tester les deux types avant de prendre une décision finale.

Meilleurs claviers Logitech filaires

Dans cette section, vous découvrirez une grande variété de claviers filaires Logitech, chacun avec des caractéristiques et des fonctions uniques adaptées à différents profils d’utilisation. Des claviers compacts et minimalistes aux claviers de taille normale avec pavé numérique, vous trouverez l’option parfaite pour votre style de travail ou de jeu.

Logitech K120, le moins cher de la gamme

C’est l’une des options les plus populaires du fabricant, tant pour son prix que pour ses finitions. Il présente un design de taille normale avec des touches de faible hauteur et une disposition classique, ce qui facilite la transition pour ceux qui sont habitués aux claviers traditionnels.

Logitech K120

En plus de sa fonctionnalité de base, le clavier Logitech K120 intègre également des touches résistantes aux éclaboussures. Le Logitech K120 offre une solution simple pour ceux qui recherchent un clavier fonctionnel et de qualité à un prix abordable.

Logitech G Pro TKL, le jeu le plus équilibré

Le Logitech G Pro est un choix populaire parmi les joueurs et les professionnels à la recherche de performances exceptionnelles et de caractéristiques haut de gamme. Chaque touche utilise des interrupteurs mécaniques à faible hauteur et à réponse rapide, qui offrent une rétroaction tactile précise et une frappe rapide et fluide. Il est conçu avec une disposition compacte sans pavé numérique.

Logitech G Pro TKL

Nous disposons d’un rétroéclairage RGB personnalisable qui nous permet de personnaliser l’apparence du clavier et de créer une atmosphère immersive de jeu. Il offre également des fonctionnalités supplémentaires pour les joueurs, telles que touche programmables, macros et profils de jeu personnalisables.

Logitech K835 TKL, pour augmenter votre productivité

Conçu avec un accent sur la portabilité et l’efficacité, ce clavier ajoute une expérience d’écriture confortable et pratique. Nous n’avons pas de pavé numérique, ce qui le rend plus compact et ergonomique.

Logitech K835 TKL

Il présente un design de faible hauteur avec des touches concaves et silencieuses qui offrent une expérience d’écriture très confortable. Il dispose d’un rétroéclairage blanc réglable, ce qui facilite la visibilité des touches dans des environnements peu éclairés. Il comprend des touches multimédias dédiées, qui vous permettent de contrôler plus facilement le volume, la lecture de musique et d’autres fonctions multimédias.

Logitech G G713, pour les joueurs les plus colorés

Ce clavier est équipé de switchs mécaniques de haute qualité, conçus pour une réponse tactile précise et une frappe rapide. Ces interrupteurs offrent une sensation tactile distinctive et une durabilité à long terme. Il est très populaire auprès des utilisateurs à la recherche d’une expérience d’écriture et de jeu supérieure.

Logitech G G713

Il présente une disposition complète de touches avec pavé numérique. Il dispose d’un rétroéclairage RVB personnalisable. Il offre également des fonctionnalités supplémentaires pour les joueurs, telles que touche programmables, macros et profils de jeu adaptés à chaque titre. C’est un clavier de jeu haut de gamme offrant des performances exceptionnelles.

Logitech K280e Pro, complet pour tout

C’est l’une des options les plus économiques du catalogue de Logitech. Il est construit avec des matériaux de haute qualité et dispose de touches résistantes aux éclaboussures. Il présente un design de taille normale avec pavé numérique. Nous avons également des touches de fonction multimédia qui permettent un accès rapide à d’autres fonctions.

Logitech K280e Pro

Il utilise des touches de faible hauteur qui offrent une expérience d’écriture confortable et silencieuse. Il comprend également des pieds ajustables pour rehausser le clavier et obtenir une position d’écriture plus ergonomique. Ses touches peuvent supporter jusqu’à 10 millions de frappes, ce qui en réalité un clavier extrêmement durable.

Logitech G213 Prodigy, complet pour tout

Le Logitech G213 Prodigy dispose d’un rétroéclairage RVB personnalisable sur chaque touche. Vous pouvez choisir parmi une large gamme de couleurs et d’effets. Ce clavier est équipé de touches avec une réponse tactile améliorée, très douces au toucher et dotées d’une réponse rapide. Il intègre également un repose-poignet qui offre un confort supplémentaire lors de longues sessions de jeu ou de travail.

Logitech G213 Prodigy

Il dispose également de commandes multimédias dédiées, ce qui permet d’ajuster rapidement le volume, la lecture, la pause ou le saut de chansons sans interrompre votre jeu. Il est conçu pour supporter jusqu’à 4 millions de frappes. Logitech propose un logiciel téléchargeable qui permet de personnaliser encore davantage votre expérience avec ce clavier.

Meilleurs claviers sans fil Logitech

Les claviers sans fil Logitech ont révolutionné notre façon d’interagir avec nos appareils. Conçus pour offrir une expérience sans fil, ces claviers vous offrent la flexibilité nécessaire pour travailler, jouer ou créer depuis n’importe quel endroit de votre espace.

Logitech MX Keys Advanced, le plus avancé du marché

Il s’agit d’un clavier sans fil haut de gamme conçu pour les professionnels et les utilisateurs exigeants. Il dispose de touches rétroéclairées réglables en blanc. Il présente un design élégant et minimaliste avec un cadre en aluminium poli. Ses touches concaves offrent une écriture plus précise et confortable lors de longues sessions de travail. Sa batterie offre une autonomie de 5 mois ou 10 jours avec l’éclairage activé.

Logitech MX Keys Advanced

Vous pouvez le connecter via la technologie sans fil Logitech Unifying (incluse) ou via Bluetooth. Bien sûr, il est compatible avec différents systèmes d’exploitation, y compris Windows, macOS, Linux, iOS et Android. Vous pouvez facilement basculer entre les appareils en appuyant simplement sur un bouton. Grâce au capteur de proximité, le clavier s’active lorsqu’il détecte la présence de vos mains.

Logitech Signature K650, avec bouton dédié aux emojis

Le Logitech Signature K650 se connecte via la technologie sans fil 2,4 GHz ou Bluetooth, offrant une connexion stable. Il dispose de touche concaves qui s’adaptent à la forme de vos doigts, offrant une expérience d’écriture confortable. Son repose-poignet vous permet de travailler pendant des heures sans douleur.

Logitech Signature K650

Les piles du clavier peuvent durer jusqu’à 36 mois. Il dispose de touches de fonction, pour couper le microphone, et même d’une touche dédiée aux emojis pour activer le panneau d’emojis d’une application de chat ou de messagerie électronique. C’est un clavier complet dont les touches à amortissement élevé offrent une frappe précise et un confort d’écriture.

Logitech K380, le plus portable de tous

Le Logitech K380 se distingue par son design compact et léger, ce qui le rend facile à transporter dans un sac à dos ou un sac. Vous pouvez le connecter sans fil à jusqu’à trois appareils différents et passer facilement de l’un à l’autre avec un seul bouton. Les touches sont réactives et ont une bonne course, ce qui facilite l’écriture et la productivité.

Logitech K380

Il intègre une batterie longue durée qui peut durer jusqu’à deux ans, selon l’utilisation. Il se connecte uniquement via Bluetooth et peut être utilisé avec une large gamme de périphériques, des ordinateurs portables aux tablettes, en via les téléviseurs intelligents ou les smartphones.

Logitech K400, parfait pour le multimédia

Il s’agit d’un clavier sans fil conçu spécifiquement pour une utilisation avec des appareils multimédias. Son design compact et léger le rend facile à transporter. Il intègre un pavé tactile qui évite d’avoir à acheter une souris séparément. Sa connexion sans fil, via 2,4 GHz, peut rester stable dans un rayon de 10 mètres.

Logitech K400

La disposition des touches du Logitech K400 est optimisée pour faciliter l’accès et la navigation dans les applications multimédias. Il dispose de touche d’accès direct qui vous aide à contrôler rapidement le volume, la lecture des médias et d’autres fonctions spécifiques de divertissement de manière rapide et simple.

Logitech MX Keys Mini, le deuxième le plus parfait

Il s’agit d’une version compacte du clavier MX Keys populaire de Logitech. Il offre la même qualité et les mêmes performances que sa version plus grande, mais dans un format plus compact. Les touche sont concaves, avec un rétroéclairage réglable et ont une course satisfaisante, offrant ainsi une expérience de frappe super confortable.

Logitech MX Keys Mini

La connexion se fait via Bluetooth, ce qui vous permet de le jumeler facilement avec des appareils tels que des ordinateurs portables, des tablettes et des smartphones. Avec une charge complète, il peut durer jusqu’à 10 jours, selon l’utilisation. Comme son grand frère, il peut nous offrir environ 4 à 5 mois d’autonomie si nous n’utilisons pas l’éclairage des touches.

Logitech MK470 Combo, le pack économique ultime

Ce clavier présente un design compact et mince qui s’adapte à n’importe quel bureau ou espace de travail. Son profil bas et ses touches silencieuses nous aident à ressentir une sensation d’écriture confortable. Il utilise la technologie sans fil de 2,4 GHz pour une connexion stable. Il vous suffit de connecter le récepteur USB inclus et de commencer à l’utiliser.

Logitech MK470 Combo

La souris incluse dans le combo a également un design compact et ergonomique qui s’adapte confortablement à la main. Son capteur optique offre un suivi précis et fluide sur différentes surfaces. La durée de vie de la batterie des deux appareils est longue. Vous n’aurez pas besoin de changer les piles AAA des deux appareils avant 36 mois (clavier) ou 18 mois (souris).

Logitech se démarque en tant que marque fiable et leader dans l’industrie des claviers, offrant des produits qui répondent aux besoins de différents utilisateurs. Que vous recherchiez des performances, du confort, une liberté sans fil ou des fonctionnalités avancées, les claviers Logitech ont quelque chose pour vous.

