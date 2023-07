Ou tu les aimes ou tu les détestes: une créatrice a conçu des écouteurs avec des écrans qui ne te laisseront pas indifférent.

Ces écouteurs avec écran promettent d’être une révolution sur le marché avec un design qui ne laisse personne indifférent.

Le design de ces écouteurs avec écran ne passe pas inaperçu pour personne // Image : Olga Orel.

Il y a toujours de la place pour l’innovation dans le monde de la technologie. Les Futurehead le démontrent, ce sont des écouteurs supra-auriculaires conçus par Olga Orel qui ne laisseront personne indifférents. En effet, ces écouteurs intègrent un écran à chaque extrémité qui leur donne une touche futuriste et les différencie de tout ce que nous avons vu jusqu’à présent.

Cette touche futuriste se marie très bien avec le style rétro du serre-tête, créant l’un des écouteurs les plus originaux que vous aimerez ou détesterez. Il est vrai que l’utilisateur ne pourra pas voir ce que les écrans affichent, mais les autres pourront savoir ce qu’il écoute, son état d’esprit ou simplement voir de jolis graphiques servant de décoration.

Futurehead, les écouteurs avec écran du futur

Olga Orel est la créatrice de ce concept d’écouteurs si innovant. Ils s’appellent Futurehead et, pour l’instant, ils ne semblent pas être prêts pour la production. Il est vrai que ce serait intéressant d’essayer ces Futurehead, car ils sont parmi les écouteurs les plus frappants que nous ayons jamais vus.

La particularité de ces écouteurs réside dans les écrans qu’ils intègrent à chaque extrémité. Ce sont des panneaux de forme carrée qui occupent la majeure partie de la face externe de chaque écouteur et qui, selon les images que nous avons vues, peuvent afficher des informations très variées. Par exemple, ces écrans pourraient afficher le nom de la chanson que l’utilisateur écoute, ainsi que l’artiste qui la chante, le genre auquel elle appartient et la photo de couverture.

Les possibilités de ces écrans vont bien au-delà, car ils pourraient également permettre à l’utilisateur de transmettre son état d’esprit à travers des images abstraites et des vidéos. De plus, des animations synchronisées avec la musique pourraient apparaître, ainsi que le niveau de batterie des écouteurs lorsqu’ils sont en charge. Bien sûr, l’utilisateur aurait également la possibilité d’éteindre les écrans. Tout serait contrôlé via une application installée sur le téléphone portable.

Le style futuriste de ces écrans se marie très bien avec la touche rétro du reste du design des Futurehead. Comme l’explique la créatrice elle-même sur Behance, c’était l’objectif initial de la création. Sur le même site web, nous découvrons que l’intérieur est doté de coussinets en cuir avec des aimants pour faciliter leur remplacement. De plus, nous voyons également que le boîtier entourant l’écran est transparent et nous permet de voir certains des éléments intérieurs des écouteurs.

Les Futurehead ne sont qu’un concept, nous ignorons donc d’autres détails tels que la taille de leurs haut-parleurs, s’ils ont ou non une annulation de bruit ou leur autonomie. Bien que nous ne connaissions pas pleinement leur apparence, une chose est sûre, leur arrivée révolutionnerait le marché et de nombreux utilisateurs voudraient les essayer en raison de l’innovation de leur design, nous y compris.

