Elon Musk a décidé de limiter le nombre de tweets que vous pouvez lire par jour

Twitter a encore crashé, une nouvelle que malheureusement nous avons dû vous donner plusieurs fois depuis qu’Elon Musk a pris les rênes de l’entreprise. Les utilisateurs du réseau social de l’oiseau bleu rencontrent des problèmes qui les empêchent de lire les messages écrits par les personnes qu’ils suivent sur leur fil d’actualité ou de mettre à jour leur page d’accueil. Mais il n’y a pas beaucoup d’espoir que le problème soit résolu rapidement car Elon Musk a confirmé que le changement qui limite le nombre de tweets que les utilisateurs peuvent lire est une nouvelle fonctionnalité qui est là pour rester.

Le magnat a utilisé le réseau social pour expliquer qu’à partir d’aujourd’hui, les comptes gratuits existants ne pourront lire que 600 tweets. Si le compte est nouveau, la limite est beaucoup plus stricte et est restreinte à 300 tweets. Cependant, ceux qui ont décidé de payer pour Twitter Blue pourront lire jusqu’à 6000 tweets par jour. Musk a expliqué qu’il prend cette décision pour essayer d’éviter « l’extraction et l’abus de données de la plateforme »… Un problème auquel il est confronté depuis un certain temps. Ce n’est pas pour rien qu’il a décidé de couper l’accès aux API des applications alternatives.

Les utilisateurs de Twitter n’ont pas tardé à montrer leur mécontentement car la plupart ne peuvent pas lire leur fil d’actualité qui affiche constamment un message disant : « Limite de quota dépassée » et vous invite à patienter quelques minutes pour réessayer. Mais en plus, la colère s’accumule car le PDG de l’entreprise a pris constamment des décisions qui vont à l’encontre des utilisateurs. Comme la suppression de la vérification d’identité gratuite ou l’ouverture à un langage incitant à la haine.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:

– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day

— Elon Musk (@elonmusk) 1er juillet 2023