La raison pour laquelle vous devriez éteindre le téléphone portable 5 minutes chaque jour (et cela n’a rien à voir avec la santé mentale)

Le propre Premier ministre d’Australie recommande aux citoyens d’éteindre leur téléphone portable pendant 5 minutes par jour comme mesure de cybersécurité.

Éteindre son téléphone pendant 5 minutes par jour peut être essentiel pour la sécurité de vos données // Image : Urban Tecno.

Il existe la croyance générale qu’il est nécessaire d’éteindre son téléphone portable quelques minutes tous les jours pour lui permettre de se reposer et améliorer ses performances. Il est vrai que cette pratique permet de résoudre des problèmes de certains composants matériels, d’éliminer des processus en arrière-plan inutiles et, en fin de compte, de laisser le téléphone se reposer pendant quelques minutes. De plus, cela peut être un bon repos pour votre santé mentale, une méthode de déconnexion de la technologie.

Cependant, aucune de ces raisons n’est la raison pour laquelle Anthony Albanese, Premier ministre d’Australie, a recommandé aux citoyens d’éteindre leur téléphone portable pendant 5 minutes chaque jour. Derrière ce conseil se cache une préoccupation pour la cybersécurité des résidents d’Australie, car il est vrai que le simple fait d’éteindre le téléphone portable quotidiennement pendant quelques minutes est une mesure de protection contre les attaques de hackers.

Éteindre son téléphone portable pendant 5 minutes chaque jour comme mesure de sécurité

Comme le rapporte The Guardian, le Premier ministre d’Australie a recommandé à tous les citoyens d’éteindre leur téléphone portable pendant 5 minutes toutes les 24 heures, par exemple pendant qu’ils se brossent les dents. La raison de ce conseil est que l’extinction du smartphone pendant quelques minutes chaque jour est une mesure de cybersécurité qui peut éviter les attaques des pirates informatiques.

Comme l’explique Priyadarsi Nanda, professeur titulaire à l’Université de Technologie de Sydney, éteindre son téléphone portable indique fermer complètement toutes les applications ou processus en cours d’exécution en arrière-plan, y compris ceux qui peuvent surveiller l’activité du téléphone ou collecter des données à l’insu de l’utilisateur. Il est vrai que de nombreux utilisateurs ne savent pas quelles applications et processus sont ouverts en arrière-plan, ce qui les amène à ne pas prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ceux qui sont malveillants.

De plus, il existe des applications dangereuses qui peuvent être fermées manuellement depuis le téléphone lui-même, mais il existe d’autres processus qui ne s’arrêtent qu’avec l’extinction ou le redémarrage de l’appareil. « S’il y a un processus qui s’exécute depuis le côté opposé, éteindre le téléphone brise la chaîne, même si ce n’est que pendant la durée où le téléphone est éteint, cela décourage sans aucun doute le pirate potentiel », explique Nanda à The Guardian.

L’Australie n’est pas le seul gouvernement à conseiller à ses citoyens d’éteindre leur téléphone pendant quelques minutes chaque jour. La National Security Agency des États-Unis a publié en 2020 un guide avec des conseils de cybersécurité, dont l’extinction des smartphones une fois par semaine comme mesure de protection contre les attaques des pirates informatiques.

En plus d’éteindre le téléphone régulièrement, il existe d’autres mesures de sécurité que vous pouvez prendre sur votre téléphone Android. Par exemple, vous devez toujours vérifier que l’application que vous allez installer sur l’appareil est totalement sécurisée.

Nous avons récemment appris que plus de 60 000 applications Android sont infectées par des logiciels malveillants, des applications de différentes catégories dans lesquelles vous pouvez facilement tomber dans le piège. Soyez extrêmement prudent, car l’installation de ce type d’applications est le moyen le plus simple d’introduire un virus sur votre téléphone portable.

